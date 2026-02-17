РФ атакувала американські заводи в Україні: Сибіга розкрив справжні плани Кремля щодо США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Getty Images

Реклама

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга надав конкретні приклади атак на власність компаній зі США, серед яких офіс авіагіганта Boeing у Києві, завод електроніки Flex у Мукачеві та потужності агропромислової компанії Bunge у Дніпрі.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Атака на американського платника податків

За словами міністра, агресія РФ спрямована не лише проти українського народу, а й безпосередньо проти американської економіки. Статистика, яку наводить Американська торговельна палата в Україні, вражає: 47% компаній зі США зазнали пошкоджень майна внаслідок російських обстрілів. Ще трагічніші цифри стосуються персоналу: 57% фірм повідомили про поранення своїх працівників, а у 38% компаній є загиблі співробітники.

Реклама

«Москва стверджує, що прагне відносин зі США за принципом "бізнес передусім", але атаки на заводи твого "партнера" навряд чи можна назвати партнерством», — наголосив Сибіга.

«Потьомкінські села» для Трампа

Дипломат звернув увагу на те, що протягом 2025 року та на початку 2026-го Кремль активно просував ідею відновлення співпраці з адміністрацією Дональда Трампа. Однак реальні дії Москви — удари по Flex Electronics та іншим гігантам — свідчать про те, що ці пропозиції є нічим іншим як «потьомкінськими селами». Їхня мета — виграти час та демонтувати американський вплив у Європі.

Натомість Україна пропонує реальну та взаємовигідну співпрацю. Сибіга підкреслив, що Київ готовий розширювати партнерство у сферах видобутку рідкісноземельних металів, високих технологій, оборонної промисловості та виробництва дронів.

«Суверенна і вільна Україна з ВВП, що зростає, стане великою стратегічною перемогою для американських інтересів у Європі, величезним ринком для товарів і послуг США та стратегічною поразкою для Москви», — резюмував міністр.

Реклама

Нагадаємо, Сибіга заявив про готовність США ратифікувати гарантії безпеки для України. За його словами, Україна стоїть за крок до отримання від Сполучених Штатів реальних юридичних зобов’язань щодо захисту, які матимуть найвищу легітимність і будуть закріплені на законодавчому рівні.