РФ атакує Україну, а Трамп і Бернем говорять про припинення вогню

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час телефонної розмови обговорили війну Росії проти України та подальші дипломатичні кроки.

Про це повідомила пресслужба британського уряду, передає Укрінформ.

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Лідери погодилися, що необхідно продовжувати роботу над припиненням вогню, яке дозволило б уникнути нових людських жертв.

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Бернем також підтвердив незмінну підтримку України з боку Великої Британії та підтримав останні мирні переговори, які відбуваються за посередництва США.

Розмова відбулася після візиту представників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва. Напередодні вони провели переговори з українським керівництвом у межах спроб Вашингтона відновити переговорний процес щодо завершення війни.

Крім України, Трамп і Бернем обговорили ситуацію на Близькому Сході. Британський прем’єр наголосив на необхідності створення двох держав для врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, відновлення роботи Ормузької протоки та недопущення появи ядерної зброї в Ірану.

Раніше повідомлялося, що Бернем разом з іншими європейськими лідерами планує у вересні відвідати США. Однією з тем переговорів має стати надання Україні доступу до додаткових запасів ракет Patriot напередодні зими.

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