РФ — більше зло, ніж Північна Корея: Зеленський розповів, як світ підтримує Україну

РФ — більше зло, ніж Північна Корея: Зеленський розповів, як світ підтримує Україну

Зеленський звернув увагу, що зараз українці мають найбільшу в історії підтримку світом своїх прагнень і незалежності.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що міжнародна спільнота, надаючи допомогу Україні, рятує не лише нашу державу, але й всю Європу.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

"Я повторюю нашим друзям і партнерам за кордоном про те, що вони повинні робити більше для нашої держави. Для українців. Тому що це не тільки для України. Це для всіх у Європі", — сказав він.

Зеленський наголосив, що "зло, яке цілеспрямовано бомбардує мирні міста, обстрілює навіть машини швидкої допомоги і підриває лікарні, не зможе зупинитися на одній країні". Президент переконаний, що Росія нападе і на інші країни, якщо матиме сили.

Про це президент Зеленський розповів під час онлайн включення на акції на підтримку нашого народу, яку організували у Європі. За його словами, понад сто тисяч людей на площах Італії та інших країн континенту зібралися на мітинг за Україну і проти російської агресії.

Глава держави звернув увагу, що зараз українці мають найбільшу в історії підтримку світом своїх прагнень і незалежності.

"У будь-яких опитуваннях громадської думки в різних державах Україна — в лідерах серед тих, кому симпатизують, кого підтримують. А Росія — не просто серед ворогів. А навіть більший ворог, більше зло, ніж Північна Корея. Саме так думають, наприклад, американці. Як і звичайні люди в усіх європейських країнах", — підсумував Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що в окупантів немає сили і духу підкорити українців.

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