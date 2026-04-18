РФ боїться за війська у Придністров’ї: Буданов сказав, чи можливий силовий сценарій

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов / © Володимир Зеленський

Реклама

Росія «боїться» за свій військовий контингент в невизнаному Придністров’ї та вживає заходів для його посилення.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв’ю молдовському медіа «Маленькая Страна».

За його словами, під час обговорень, пов’язаних із можливим завершенням війни, неодноразово порушувалося питання щодо присутності російських військ у Придністров’ї. Україна розглядає цей контингент як потенційну загрозу, тоді як російська сторона, навпаки, вважає, що небезпека походить від України.

Реклама

Буданов наголосив, що наразі жодних конкретних переговорів про виведення російських сил із регіону не ведеться, адже «нам вистачає поки що фронту на сході та півночі нашої країни».

Водночас, за його оцінкою, російське угруповання в Придністров’ї є обмеженим за своїми можливостями. Саме тому російське командування посилює його та намагається привести його до «готовності якось реагувати, якщо з ним що-небудь відбудеться».

Коментуючи гіпотетичний сценарій встановлення контролю над Придністров’ям, Буданов зазначив, що реалізувати його «без жодного пострілу» малоймовірно, однак «ми, звісно, можемо це зробити — з пострілами». Водночас він підкреслив, що нині це «передчасне питання».

Варто зазначити, що раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявляв, що Росія хоче створення буферної зони у Вінницькій області з боку так званого Придністров’я.