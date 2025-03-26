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РФ буде порушувати домовленості за першої нагоди: дипломат назвав важелі тиску на Кремль

РФ буде порушувати домовленості за першої нагоди: дипломат назвав важелі тиску на Кремль

Гарантіями виконання угод росіянами можуть бути санкції США / Фото: ТСН.ua

Без покарання від США, росіяни будуть порушувати домовленості.

Гарантіями виконання угод росіянами можуть бути санкції чи військова відповідь Сполучених Штатів.

Про це сказав LIGA.net дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

Дипломат зауважив, що росіяни будуть порушувати домовленості за першої ж нагоди, якщо за це не буде покарання зі сторони США, а саме економічних санкцій, військового удару тощо.

"Я б розділив перемовини на три етапи. Перший – тимчасове і вибіркове припинення вогню. Другий – тривале. Третій – так звані мирні переговори. Ми на першому", – сказав дипломат.

Нагадаємо, перемир'ям на умовах Росії називають переговори в Саудівській Аравії західні ЗМІ. 

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