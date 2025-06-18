РФ будує новий військовий гарнізон біля кордону з Фінляндією: супутникові фото Yle

Армія РФ. / © Associated Press

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Російська Федерація будує гарнізон у місті Кандалакша для артилерійської бригади. Це перша конкретна ознака постійного збільшення чисельності військ за 100 км від кордону з Фінляндією.

Про це повідомляє Yle із посиланням на супутникові знімки.

На супутникових фото видно, як РФ минулої зими розпочала масштабні будівельні роботи в закритому військовому містечку біля кордону з фінською Лапландією. Так, у гарнізоні Лупче-Савіно було проведено основні земляні роботи та зведено кілька нових будівель.

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У Мурманській обласній адміністрації заявляють про будівництво військового містечка для нової артбригади РФ та її особового складу. Крім того, Москва планує розмістити тут принаймні частину інженерної бригади.

Супутникові знімки, отримані YLE, показують зміни на військових об'єктах Росії на Карельському перешийку. Нове обладнання особливо помітне в гарнізоні Саперне, розташованому на території колишнього муніципалітету Саккола. Також РФ продовжує військові приготування у Петрозаводську, найбільшому місті Республіки Карелія.

Видання наголошує, що в Росії є дві причини для посилення військової активності поблизу Фінляндії. Перша - це навчання військового персоналу та обслуговування старої техніки, щоб її можна було використовувати для війни в Україні.

Друга - Москва прагне постійно посилювати свої війська, зокрема, вздовж кордону з Фінляндією. Військові експерти кажуть: масштаб будівельного проєкту показує, що країна-агресорка відчуває потребу зміцнити свої військові сили в регіоні.

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Будівництво у Кандалакші

У гарнізоні Лупче-Савіно, який є частиною міста Кандалакша, проведено великі земляні роботи та зведено кілька нових будівель. Зауважимо, що Кандалакша - ключовий транспортний вузол на краю Білого моря. Натомість Лупче-Савіно - військове містечко, до якого можна потрапити лише за спеціальним дозволом.

За планом будівництва, в цьому районі ще має бути збудовано близько десяти нових будівель, жодна з яких на останніх супутникових знімках не показує навіть фундаментів.

Скрін Yle.

Губернатор Мурманської області Андрій Чібіс каже, що будівельні роботи в гарнізоні є частиною проєкту модернізації закритих військових містечок у 2024–2026 роках. На реконструкцію таких поселень у Мурманській області виділено близько 460 мільйонів євро

Експерт Марко Еклунд зазначає, що стратегічне значення цього регіону для Росії очевидне. Саме в Кандалакші російська територія найвужча, і це недалеко від фінського кордону до Білого моря. На думку Росії, це ризик.

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Кремль виправдовує нарощування військової присутності поблизу фінського кордону, посилаючись на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Так, торік Росія відновила Ленінградський військовий округ одразу за фінським кордоном. Окрім того, посилення військ також помітне у перетворенні бригад Санкт-Петербурзької області на дивізії.

Супутникові знімки, отримані YLE.

Як повідомлялося, Росія створила нову дивізію, яка може загрожувати не лише Україні. У російській армії на базі 200-ї окремої мотострілецької бригади 14-го армійського корпусу Ленінградского військового округу було розгорнуто нову, 71-шу мотострілецьку дивізію. Цей може вказувати на наростання загрози для країн Балтії.

Зауважимо, раніше стало відомо, що Росія стягує війська до кордону з Фінляндією. Від початком повномасштабної війни в Україні Росія перекинула до чотирьох бригад із Ленінградського військового округу. І хоча активність уздовж кордону триває, вона, за словами президента, не становить загрози.