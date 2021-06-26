РФ давно готувалася до окупації Криму і ПДЧ України в НАТО навряд би це зупинив - німецька дипломатка

РФ давно готувалася до окупації Криму і ПДЧ України в НАТО навряд би це зупинив - німецька дипломатка

Фельдгузен вважає, що плани анексії Криму були в "шухлядах російської влади давною".

Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що надання Україні ПДЧ щодо НАТО у 2014 році не зупинило б Росію від незаконної окупації Криму, оскільки, на її думку, Москва давно планувала захоплення українських територій.

Про це вона заявила в інтерв’ю ZN,UA.

Так, дипломатку запитали, відчуває Німеччина провину за події 2014 року, на що вона відповіла негативно і заявила: "Адже було видно, що росіяни давно до цього готувалися. Був би ПДЧ, не було ПДЧ - це теж спекуляції. Але я особисто не думаю, що наявність ПДЧ якось зупинила б росіян".

Свою думку Фельдгузен пояснила тим, що вважає, що плани анексії Криму були в "шухлядах російської влади давною", але Кремль пришвидшив плани і скористався моментом, коли Україна була ослаблена.

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"Я сказала це безпосередньо пану Данілову і вам відповідаю: ні. Я була тут у 2014 році, і я думаю, що плани анексії Криму були в шухлядах російської влади давною І вони, побачивши можливість діяти, адже Україна була в такому слабкому стані після Революції Гідності, дуже швидко зреагували", – сказала дипломатка.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявляв, що Німеччина і Франція у 2008 році відмовили у ПДЧ Україні, коли майже все було готово, після чого Російська Федерація напала на Україну. На його думку, Німеччина і Франція мають нести за це відповідальність.

Як повідомлялося, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що членство України в НАТО буде "червоною лінією" для Москви. Він стурбований розмовами про те, що одного дня Києву можуть надати План дій щодо членства в Альянсі.

Своєю чергою, у НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ, а генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатися в питання вступу України.

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