"РФ готується до нової хвилі агресії": Зеленський заявив про допомогу Україні від Франції та Фінляндії

Президент повідомив, що цей день завдяки французькому та фінляндському етапам дипломатичного марафону дав змогу суттєво посилити український захист.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про важливі результати для оборони держави, яких вдалося досягти на дипломатичному фронті 24 січня.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

Зокрема, він повідомив про допомогу з боку Франції в посиленні української ППО та розширення "бронетанкової співпраці".

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"Сьогодні ми продовжили наш дипломатичний марафон і маємо нові конкретні результати для нашої оборони, дуже важливі. Провів сьогодні тривалі переговори з президентом Франції Макроном. Багато тем. Дякую пану президенту за готовність посилити українську протиповітряну оборону, розширити нашу бронетанкову співпрацю. Саме цей бронетанковий елемент стає все більш вагомим для ситуації на фронті. Так само, як і артилерійський. Я дякую Франції та особисто Еммануелю за дуже потрібні нам рішення для посилення української артилерії. Дякую також за відповідне лідерство в рамках нашої антивоєнної коаліції", – розповів Зеленський.

Він зазначив, що Росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. Свій тиск ворог прагне посилити ще масштабніше і кинути в бій більше людей і техніки.

"А отже, ми всі у вільному світі маємо посилювати нашу співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії. Хоча це буде, звичайно. Буде відповідь. А щоб настільки, наскільки можливо, не допустити нових російських злочинних дій, ініціатива у війні має залишатися за нашими силами. І я почув сьогодні повне розуміння ситуації і в розмові з паном президентом Макроном, і в розмові з паном президентом Фінляндії, який був сьогодні з візитом у Києві", – повідомив президент України.

Він зазначив, що є новий пакет підтримки від Фінляндії, зокрема оборонної. Окрім того, є готовність з боку Фінляндії посилювати санкції проти Росії та долучитися до дипломатичних ініціатив України.

"Тобто сьогоднішній день завдяки французькому та фінляндському етапам нашого дипломатичного марафону дав змогу суттєво посилити український захист. Головне тепер – це швидкість реалізації всього того, про що ми домовилися", – звернув увагу Зеленський.

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Нагадаємо, видання Spiegel повідомило, що федеральний уряд Німеччини погодився дозволити іншим країнам експортувати танки Leopard 2 до України.

Невдовзі після цього радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що ФРН дозволить іншим державам і сама передасть танки Leopard.

Водночас очільник МЗС Дмитро Кулеба натякнув, що Україна може отримати сучасні американські винищувачі F-16. Зокрема, це питання взяв у роботу один з європейських колег українського міністра.

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