"РФ "хоробро" знищила пологовий будинок та 45 багатоповерхівок": Кислиця виступив в Радбезі ООН

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів на засіданні Ради Безпеки ООН про масовану російську атаку України з використанням ракет різних типів та БПЛА 29 грудня.

Про це пише Укрінформ.

Кислиця заявив, що Російська Федерація здійснила одну з найбільш інтенсивних та масованих атак з використанням ракет і безпілотників, націлених на житлові райони, об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти по всій території України.

Унаслідок атак загинуло щонайменше 30 цивільних осіб і понад 160 отримали поранення.

«Лише погляньте на список цілей, які так «хоробро» знищила Росія минулої ночі: пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, 45 багатоповерхових житлових будинків, приватні будинки, дві церкви, комерційні та складські приміщення, автостоянка», – зазначив постпред.

Він додав, що з огляду на повідомлення про вторгнення ракети РФ у повітряний простір Польщі «російський повітряний терор становить небезпечну загрозу не лише для України, а й для сусідніх країн».

«Єдиний спосіб запобігти його наслідкам – продовжувати підтримувати Україну шляхом подальшого посилення нашої обороноздатності», – підкреслив Кислиця.

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Він також зауважив, що «доки Росія здатна вбивати довіру та цілісність Радбезу ООН, вона почуватиметься вільно, вбиваючи невинних людей в Україні та за її межами».

Нагадаємо, вранці 29 грудня збройні сили РФ завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили понад 100 ракет. "Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БпЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", – написав Володимир Зеленський.

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