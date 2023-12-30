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"РФ "хоробро" знищила пологовий будинок та 45 багатоповерхівок": Кислиця виступив в Радбезі ООН

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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"РФ "хоробро" знищила пологовий будинок та 45 багатоповерхівок": Кислиця виступив в Радбезі ООН

Унаслідок атак загинуло щонайменше 30 цивільних осіб і понад 160 отримали поранення - Кислиця / Фото: Getty Images

Рада Безпеки ООН обговорила ракетний удар Росії по Україні 29 грудня.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів на засіданні Ради Безпеки ООН про масовану російську атаку України з використанням ракет різних типів та БПЛА 29 грудня.

Про це пише Укрінформ. 

Кислиця заявив, що Російська Федерація здійснила одну з найбільш інтенсивних та масованих атак з використанням ракет і безпілотників, націлених на житлові райони, об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти по всій території України.

Унаслідок атак загинуло щонайменше 30 цивільних осіб і понад 160 отримали поранення. 

«Лише погляньте на список цілей, які так «хоробро» знищила Росія минулої ночі: пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, 45 багатоповерхових житлових будинків, приватні будинки, дві церкви, комерційні та складські приміщення, автостоянка», – зазначив постпред.

Він додав, що з огляду на повідомлення про вторгнення ракети РФ у повітряний простір Польщі «російський повітряний терор становить небезпечну загрозу не лише для України, а й для сусідніх країн».

«Єдиний спосіб запобігти його наслідкам – продовжувати підтримувати Україну шляхом подальшого посилення нашої обороноздатності», – підкреслив Кислиця.

Він також зауважив, що «доки Росія здатна вбивати довіру та цілісність Радбезу ООН, вона почуватиметься вільно, вбиваючи невинних людей в Україні та за її межами».

Нагадаємо, вранці 29 грудня збройні сили РФ завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили понад 100 ракет. "Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БпЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", – написав Володимир Зеленський.

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Дата публікації
Перегляди
804
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