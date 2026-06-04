РФ готова воювати до 2028: що пропонує Путіну Зеленський

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

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Президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа Володимиру Путіну із закликом зупинити та закінчити війну. Зеленський підкреслив, що світ не втомився від України — натомість усі дедалі більше втомлюються від самої Росії та її керівника.

Про це йдеться у Відкритому листі президента України до президента Російської Федерації.

Зеленський пропонує Путіну завершити війну в Україні — що заявив

У своєму зверненні український лідер зазначив, що розвідка має документи, які свідчать про наміри Кремля затягнути бойові дії ще на кілька років. Окрім цього, Зеленський вказав на спроби Москви розширити географію конфлікту та залучити нових учасників.

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«Ми бачили документи від розвідки, що ви зараз розглядаєте плани війни ще й на 2027 і 2028 роки. Також ми знаємо, що ви сподіваєтеся, що балістика зробить для вас те, чого не зробило все інше. Ви хочете втягнути ще більше у війну Білорусь, і зараз ми змушені готуватися ще й до цього», — заявив президент України.

Володимир Зеленський також згадав про намагання РФ «розіграти партію» з Придністров’ям та постійні погрози російських пропагандистів на адресу всіх сусідніх країн. Окрім цього він підкреслив, що розрахунок Кремля на виснаження міжнародної підтримки України виявився хибним.

За його словами, навіть ті гравці, які допомагають РФ обходити санкції, дедалі більше втомлюються від Москви, а самого Путіна назвав політиком, у якого «після 26 років старість почала брати своє». Також у листі президент України закликав російського диктатора зробити раціональний вибір і припинити безглузде кровопролиття.

«Чи дійсно ви хочете пройти через все це? Вибір зараз за вами. Досить війни. Україна пропонує закінчити цю війну», — підсумував Володимир Зеленський.

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Відкритий лист Зеленського до Путіна — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський написав відкритого листа Володимиру Путіну. Текст опублікували на сайті Офісу президента.

У зверненні Зеленський наголосив, що повномасштабна війна — це особистий вибір Кремля, який не має жодної реальної причини. Він також повідомив, що лише за травень російська армія втратила в Україні понад 30 тисяч військових убитими та важкопораненими.

Зеленський закликав закінчити війну чесно й запропонував Путіну зустрітися для прямих переговорів за участі міжнародних посередників (наприклад, у Швейцарії, Туреччині чи країнах арабського світу). Також Україна готова до припинення вогню та обміну полоненими за принципом «всіх на всіх».

Варто додати, що Володимир Путін заявив, що нібито готовий до переговорів та компромісів. Диктатор стверджує, що підписання мирної угоди з Україною цілком можливе і це нібито не заважатиме Росії контролювати Донбас.

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Також диктатор вкотре згадав про минулорічні переговори з Трампом на Алясці і заявив, що «готовий піти на компроміси, обумовлені в Анкориджі». Водночас, одразу уточнив, що потрібно змусити, аби на них погодився Київ.

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