РФ готує масштабну провокацію до 5 липня: до чого тут Польща

Глава ФСБ Бортніков курує розкол між Україною та Польщею: Кремль готує фейки / © ТСН

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Російські спецслужби планують чергову інформаційно-психологічну операцію (ІПСО), спрямовану на розкол у відносинах між Україною та Польщі. Ключовим інструментом маніпуляцій, традиційно, знову планують зробити болючі історичні питання.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

За даними Коваленка, за проведення цієї інформаційної атаки особисто відповідає директор ФСБ РФ Олександр Бортніков, який наразі курує ключові інформаційні операції Кремля, які націлені на розкол між Польщею та Україною.

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Головною датою для розгортання провокації російські силовики визначили 5 липня.

«Співробітники ФСБ РФ планують оприлюднити сфальсифіковані документи щодо подій Другої світової війни, а саме — Волинської трагедії на 5 липня, щоб спробувати підірвати українсько-польські відносини. Російські державні медіа мають задачу розносити цю історію», — зазначив Коваленко.

Нагадаємо, Росія неодноразово намагалася спекулювати на темі Волинської трагедії для розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі.

Крім того, відносини між Києвом і Варшавою в останні тижні перебувають у глибокій кризі.

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Чому Польща упереджено розглядає події на Волині 1943 року

Трагічний конфлікт на Волині 1943 року, до розпалювання якого зокрема можуть бути причетні радянські диверсанти, польські історики і політики розглядають окремо від решти подій Другої світової і передвоєнного періоду.

Зокрема, говорячи про визнання провини українцями, Польща не згадує про польсько-українську війну 1918-19 років, передвоєнну пацифікацію українців, напади на українські села на Холмщині та Надсянні 1941-1944 років.

Напади продовжувалися і в 1945 році, доки українське місцеве населення Холмщини, Підляшшя, Надсяння і Лемківщини не було депортоване до УРСР, а та невелика кількість українців, що залишилися — депортовані у західні регіони Польщі 1947 року в ході операції «Вісла».

На думку низки українських істориків, напади на польські селища здійснювали і спецпідрозділи НКВС, одягнені як бійці УПА.

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Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла через указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «Героїв УПА».

У відповідь Зеленський відправив до Польщі орден Білого Орла «Новою поштою».

Крім того, Польща утилізує винищувачі МіГ-29, які планувала передати Україні.

А у Навроцького днями назвали Галичину «Східною Малопольщею».

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Проте такі загарбницькі висловлювання польських діячів на адресу українських земель далеко не перші. 2023 року Сейм Польщі схвалив скандальну резолюцію про Волинську трагедію, в якій вимагав визнання провини українцями і називав територію західної України «Східними Кресами».

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