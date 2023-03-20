РФ і Китай підривають світовий порядок - Кірбі

Ці країни хотіли б переписати правила гри у всьому світі.

РФ і Китай підривають міжнародний порядок, який встановився у світі після Другої світової війни,

Таку думку озвучив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, - повідомляє Укрінформ з посилання на інтерв'ю Fox News.

«Обидві країни підривають міжнародний порядок, заснований на правилах, який Сполучені Штати і багато наших союзників та партнерів вибудовували після закінчення Другої світової війни», - зауважив він.

Мовляв, вони прагнули б переписати правила гри в усьому світі.

Кірбі додав, що Сполучені Штати Америки уважно стежитимуть за результатами зустрічей між президентом Китаю Сі Цзіньпіном і російським диктатором Володимиром Путіним.

«Вони посилюють свою співпрацю й відносини, особливо останнім часом», – зауважив він.

Щодо «мирного плану» Китаю щодо війни в Україні, то Кірбі сказав, що американська адміністрація сумнівається в намірах Пекіна.

«Ми вже казали раніше й повторимо це сьогодні, що коли в результаті цієї зустрічі пролунає якийсь заклик до припинення вогню, то це буде просто неприйнятно, це лише узаконить російські завоювання на цей момент», – висловив думку речник.

Також Кірбі сподівається, що Цзіньпін триматиме відкритими лінії зв'язку з президентом США Джо Байденом. До того ж у США висловили сподівання, що китайський очільник намагатиметься дізнатися українську позицію за допомогою переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

«Ми вважаємо, що китайці повинні почути українську точку зору», – резюмував Кірбі.

Нагадаємо, що очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив про думку КНР щодо війни в Україні перед поїздкою до РФ. Він переконаний, що "Китай займає об'єктивну та неупереджену позицію".

А щодо стосунків з Російською Федерацією, то "Китай і РФ дотримуються концепції вічної дружби". Це заявив Сі Цзіньпін напередодні свого візиту до Росії.

Додамо, що глава Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію 20-22 березня, де він планує провести переговори з місцевим диктатором Володимиром Путіним.

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