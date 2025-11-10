Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков / © Associated Press

РФ хотіла б завершити «конфлікт» в Україні якнайшвидше, але є нюанс.

Про це заявив прессекретар кремлівського диктатора Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

За словами Пєскова «кількість прихильників світу на умовах Росії зростатиме в Україні, незважаючи на заляканість суспільства».

«Росія хотіла б завершити „конфлікт“ в Україні якнайшвидше, але важливо досягти споконвічно поставлених завдань», — сказав він.

Пєсков зазначив, що РФ нібито продовжує залишатися відкритою для політико-дипломатичного шляху врегулювання в Україні.

«Цей варіант найкращий», — додав він.

Пєсков повторив страшилку пропагандистського режиму про нібито погіршення позицій України на фронті.

«Ситуація на фронтах динамічна і красномовно говорить про неминуче погіршення з кожним днем позицій київського режиму», — сказав прессекретар Путіна.

