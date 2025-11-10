- Дата публікації
-
Категорія
Політика
- Кількість переглядів
- 1300
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ хотіла б закінчити конфлікт в Україні якнайшвидше, але є нюанс — Пєсков
За словами Пєскова, Росія нібито хотіла б завершити конфлікт в Україні якнайшвидше, але важливо досягти споконвічно поставлених завдань.
РФ хотіла б завершити «конфлікт» в Україні якнайшвидше, але є нюанс.
Про це заявив прессекретар кремлівського диктатора Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.
За словами Пєскова «кількість прихильників світу на умовах Росії зростатиме в Україні, незважаючи на заляканість суспільства».
«Росія хотіла б завершити „конфлікт“ в Україні якнайшвидше, але важливо досягти споконвічно поставлених завдань», — сказав він.
Пєсков зазначив, що РФ нібито продовжує залишатися відкритою для політико-дипломатичного шляху врегулювання в Україні.
«Цей варіант найкращий», — додав він.
Пєсков повторив страшилку пропагандистського режиму про нібито погіршення позицій України на фронті.
«Ситуація на фронтах динамічна і красномовно говорить про неминуче погіршення з кожним днем позицій київського режиму», — сказав прессекретар Путіна.
Нагадаємо, у Раді заговорили про нові терміни закінчення війни в Україні.