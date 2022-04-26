РФ має бути ослабленою, щоб більше ні на кого не могла напасти — голова Пентагону

РФ має бути ослабленою, щоб більше ні на кого не могла напасти — голова Пентагону

Сполучені Штати хочуть бачити Росію послабленою настільки, щоб вона більше не змогла повторити агресію ні в Україні, ні в будь-якій іншій країні.

Натомість Україну США прагнуть бачити суверенною, демократичною країною, здатною захистити свою територію.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу у Польщі за підсумками візиту до Києва,

"Ми хочемо бачити Росію ослабленою до такої міри, що вона не зможе робити те, що зробила під час вторгнення в Україну", — зазначив очільник Пентагону.

За його словами, РФ вже втратила багато військового потенціалу та багато своїх військ.

"І ми хочемо, щоб вони не мали можливості дуже швидко відтворити цей потенціал", — сказав Остін.

Як пише CNN, речниця Білого дому Дженніфер Псакі підтвердила, що заяви Остіна відображають позицію адміністрації Байдена.

За її словами, заява Ллойда Остіна про те, що США хочуть "послабити Росію", відповідає давній меті адміністрації не дати Москві поглинути Україну.

"Я б сказав, що це узгоджується з нашою точкою зору, думкою президента, що ми будемо робити все можливе, щоб відбити прагнення президента Путіна підкорити Україну, взяти під контроль їх територіальну цілісність і суверенітет. Ми пишаємося успіхами українців, їхніми зусиллями дати відсіч російським військовим завдяки своїй хоробрості і нашій підтримці", — сказала Псакі.

Нагадаємо, ввечері 24 квітня до України з робочим візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони держави Ллойд Остін. Вони провели зустріч з президентом Володимиром Зеленським, на якій обговорили питання військової фінансової допомоги Україні.

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