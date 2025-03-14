РФ має припинити тяганину: Макрон прокоментував реакцію Путіна на пропозицію США припинити вогонь

Макрон підкреслив, що Росія повинна припинити тягнути час і погодитись припинити вогонь.

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 14 березня, повідомив, що обговорив пропозицію США про негайне припинення вогню на 30 днів із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі X.

Макрон підкреслив, що Росія повинна припинити тягнути час і погодитись припинити вогонь.

"Росія повинна тепер прийняти пропозицію США та України про 30-денне припинення вогню. Російська агресія в Україні повинна припинитися. Злочини повинні припинитися. Так само повинна припинитися тяганина", – наголосив французький президент.

Він нагадав, що у вівторок, 11 березня, близько сорока начальників штабів оборони країн, які підтримують Україну, провели зустріч у Парижі. Але робота не закінчена і буде продовжуватись, щоб забезпечити міцний мир.

"Завтра ми продовжимо працювати над посиленням підтримки України та досягненням міцного та тривалого миру, у відеоконференції з прем'єр-міністром Стармером, президентом Зеленським та всіма нашими партнерами", – уточнив Еммануель Макрон.

Ця віртуальна зустріч, організована Стармером, має на меті зміцнити "коаліцію охочих", тобто країн, які мають намір надати Україні гарантії безпеки.

Нагадаємо, Путін відреагував на пропозицію США припинити бойові дії на 30 днів. Диктатор запевнив, що Росія виступає за перемир'я, "але є нюанси, зокрема Курська область".

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