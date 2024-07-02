РФ місяць головуватиме в Радбезі ООН: аналітики пояснили, у чому небезпека

Москва буде намагатися хоч якось скористатися головуванням у Радбезі.

Агресорка Росія заступила на місячне ротаційне головування в Раді Безпеки ООН. Москва може скористатися ситуацією, аби бодай якось впливати на міжнародну систему.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики вважають, що, ймовірно, ротаційне головування в Раді Безпеки ООН Кремль використовуватиме для проєктування сили в міжнародній системі, "як це було історично".

В ISW пояснюють, шо така практика для російських загарбників не нова, адже у квітні 2023-го РФ використовувала майданчик для просування власних наративів. Тоді Москва намагалася досягти бажаного впливу в міжнародній системі.

Також, вважають і Інституті, Росія використовуватиме право вето в Раді Безпеки ООН як базу для проєктування сили. Адже кілька високопоставлених російських чиновників нещодавно розпочали інформаційні операції.

"У такий спосіб Кремль планує зняти з себе відповідальність за добре документовані порушення Росією міжнародного права в Україні",- наголошують в ISW.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський зробив заяву про переговори з Кремлем. За його словами, саме Україна вирішуватиме, коли можна розпочати діалог. Київ обрав дипломатичний шлях, бо став жертвою у війні.

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