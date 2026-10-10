РФ могла стояти за хвилею мінувань та "кривавих п’ятниць" у школах Польщі: що відомо

Польська поліція / © Dziennik

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У Польщі поліція, спецслужби та організація NASK розслідують фейкові мінування шкіл і дезінформацію. Вони перевіряють усі версії, зокрема й можливий іноземний слід.

Про це повідомляє RMF24.

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За словами міністра-координатора спеціальних служб Томаша Семоняка, польські правоохоронці розслідують усі версії фальшивих мінувань, які збурили суспільство. Він підкреслив, що у таких ситуаціях Росія через інтернет намагається додатково розхитати ситуацію.

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За словами посадовця, головна мета російської дезінформації — змусити громадян зневіритися у власній державі та дестабілізувати ситуацію.

«Вони завжди намагаються зобразити Польщу як нестабільну країну зі слабким урядом, слабкою армією та слабкими службами безпеки. Тому можна припустити, що тут могла бути якась причетність, але спочатку нам потрібні докази, конкретика, а потім ми можемо звинуватити будь-кого», — сказав Семоняк.

За рішенням прем’єра Польщі школи взяли під охорону. У п’ятницю за безпекою біля них стежили 24 тисячі поліцейських, а спецслужби паралельно перевіряли мережу.

Коментуючи такі заходи безпеки, Томаш Семоняк позитивно оцінив рішення глави уряду:

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«Чудове рішення Прем’єр-міністра розмістити поліцію в кожній школі (…) справило величезне враження на дітей. Це означає таку участь держави, певність, безпеку та той факт, що поліцейський у формі присутній, щоб діти почувалися в безпеці».

Крім розслідувань, посадовець анонсував і навчальну роботу. Зокрема, Агентство внутрішньої безпеки та NASK проводять кампанію «Не бійтеся інтернету», щоб навчити людей безпеці в мережі.

«Криваві п’ятниці» у школах Польщі — останні новини

Нагадаємо, у Польщі поліція затримала 76 осіб, яких підозрюють у причетності до масових погроз щодо атак на навчальні заклади країни, запланованих під назвою «кривава пʼятниця».

Раніше ми писали, у Варшаві 21-річна жінка поранила ножем у закладі освіти для дорослих трьох людей — двох 17-річних дівчат та 24-річну жінку. Це сталося під час хвилі схожих нападів у польських школах і чуток про небезпечний «челендж» серед молоді.

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