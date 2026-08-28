РФ може повторити сценарій 2022-го, але в іншому форматі: ISW попередив про наземне вторгнення до НАТО

Кремль. / © unsplash.com

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Візит керівника американського ЦРУ Джона Реткліффа до Москви може свідчити про підготовку Росії до агресії проти країни НАТО у відносно найближчій перспективі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Джерела Politico і Wall Street Journal, «обізнаними з цим питанням» повідомляють, що Реткліфф попередив РФ не атакувати країни Альянсу і не посилювати конфлікт із союзниками США, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою.

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Своєю чергою, аналітики Інституту вважають, що прибуття керівника ЦРУ до Москви на військово-транспортному літаку C-17 і використання ним американського кортежу свідчать, що Вашингтон розглядав розвідувальні дані, які має, як термінові і конфіденційні, а не просто як попередження про віддалену загрозу.

Водночас, акцентують в ISW, у публічних звітах про оцінки розвідувального співтовариства Штатів зазначається лише те, що дії Москви можливі «протягом наступних кількох років». Втім, спосіб подорожі Реткліффа свідчить про стурбованість щодо коротших термінів.

«Особистий візит директора ЦРУ для передавання послання є незвичайним і зазвичай призначений для делікатних питань найвищої важливості», — наголошують американські фахівці.

Загроза від Росії

В ISW зауважують, що загроза від Росії, яку Америка намагається стримати 2026-го, суттєво відрізняється від сценарію повномасштабного вторгнення до України.

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Зазначається, що остання поїздка директора ЦРУ до Москви відбулася в листопаді 2021-го, коли Вільям Бернс зробив спробу стримати повномасштабне вторгнення Росії до України. Втім, контекст нинішнього візиту Реткліффа дуже відрізняється. Порівняння між двома візитами, зауважують в Інституті, не враховує ключових відмінностей.

Російські війська вже глибоко нарощували техніку, особовий склад та інші військові активи на кордоні з Україною наприкінці 2021 та на початку 2022 року, що передувало повномасштабному вторгненню Росії.

«В ISW не зібрали жодних конкретних ознак того, що Росія готується до масштабного вторгнення до країн Балтії, а також не спостерігали жодних доказів подібного масштабного нарощування в прикордонній зоні Росії з країнами Балтії», — йдеться у звіті.

Втім, естонські та латвійські чиновники зазначили, що їхня оцінка російських загроз не змінилася. Це свідчить про те, що ці країни також не спостерігають нарощування російських сил на своїх кордонах.

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«Однак Росія може завдати ударів по цілях у країнах Балтії або здійснити обмежене наземне вторгнення з невеликими силами. Такий тип атаки не обов’язково вимагатиме значного, видимого нарощування військових сил і тому не генеруватиме тих показників, які аналітики спостерігали 2021-го», — заявили в ISW.

Водночас, наголошують американські аналітики, залишається незрозумілим, чи «фюрер» Володимир Путін наказав чи схвалив проведення російськими силами будь-яких операцій. Втім, візит Реткліффа «заслуговує на увагу і сам по собі свідчить про те, що США мають ознаки того, що РФ готується до акту агресії швидше, ніж просто протягом „наступних кількох років“.

Нагадаємо, в ISW попередили про небезпечний задум Кремля щодо атаки на країни НАТО. Росія, вважають американські аналітики, може завдати авіаційних, ракетних чи безпілотних ударів або здійснити обмежене вторгнення до однієї чи кількох країн Балтії, щоб перевірити готовність Альянсу застосувати статтю 5 та відповісти відповідно до неї.

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