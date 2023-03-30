РФ може захопити Молдову своїми силами у Придністров'ї: експерт вказав на загрозу для України

Коваленко припустив, що після захоплення Молдови РФ може провести там мобілізацію та зібрати від 20 до 50 тис. солдатів.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко розповів сценарії, як РФ може захопити Молдову та створити загрозу для України.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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Аналітик пояснив, чому для нас така важлива незалежна і не проросійська Молдова. На його думку, захоплення Росією Молдови силами контингенту в Придністров'ї є цілком реальним.

"Цього угруповання цілком достатньо, щоб реалізувати операцію із захоплення Молдови та силової зміни законної влади в Кишиневі, під акомпанемент внутрішньої дестабілізації республіки через каталізацію "протестів" у виконанні проросійських політичних сил", — вважає експерт.

Подробиці ймовірної операції

Північ Молдови

Коваленко вважає, що окупанти з Придністров'я зможуть захопити аеродром Меркулешти на півночі Молдови для виходу на велике місто Бєльці.

Фото: Google Maps

Це відріже північну Молдову від центру, із замиканням на Фалешти. Також це дозволить перерізати основні траси М14 та М2 та блокувати під'їзди до Кишинева.

Південь Молдови

Південна група перерізатиме лінією Каушани, Чимішлія, Яргара. За словами експерта, на цю лінію може бути перекинутий обмежений контингент, оскільки Південь Молдови – це переважно проросійський гагаузький регіон, і там основним завданням буде просто утримання трас та контроль українсько-румунських напрямків.

"Таким чином, північна та південна група забезпечить відносно безпечний (без сюрпризів) вихід основної групи на Кишинів, утримання якого у разі відсутності допомоги третьої сторони не є можливим довгий час, особливо з урахуванням вже розміщеної в Молдові російської агентури", – каже Коваленко.

Після цього він прогнозує прихід до влади проросійських сил.

Загроза проросійської мобілізації в Молдові та наслідки для України

"Після проведення зачистки у всіх структурах буде розгорнуто невідворотну мобілізацію. Транзитом до Молдови почнуть прибувати російські "туристи" подвійного призначення", — попереджає експерт.

За його підрахунками, з урахуванням вербування серед проросійських налаштованого населення активної частини та регулярного транзиту "туристів" із самої Росії, у окупантів у Молдові протягом 3-4 місяців може бути сформовано угруповання від 20 до 30 тис осіб.

Навіть якщо не говорити про намір відкривати другий фронт на південному заході, таке угруповання змусить ЗСУ стягнути до Одеської, Вінницької та Чернівецької областей додаткові сили, каже Коваленко.

"20-30 тис. це попередній орієнтир потенціалу формування угруповання за 3-4 місяці, у той час як цей процес не закінчиться за цей період і кількість загрозливого угруповання поступово, але впевнено зростатиме, перевищивши 50 тис.

І щоб ці проблеми не виникли у перспективі, потрібно докладати всіх зусиль, щоб Молдова залишалася демократичною, євроорієнтованою країною, а не поринула у клоаку "русского мира", – підсумував Олександр Коваленко.

Раніше президентка Молдови Санду заявила про плани Росії здійснити державний переворот у Кишиневі. За її словами, Росія хоче використати Молдову у війні проти України.

Новий прем'єр Молдови Дорін Речан заявив, що невизнане Придністров'я має бути демілітаризоване, а російський контингент звідти треба вигнати. Президент Зеленський пояснив, за якої умови Україна може допомогти Молдові з Придністров'ям.

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