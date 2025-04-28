РФ накопичує сили на кордоні з Фінляндією, Європа стурбована ймовірним конфліктом з НАТО: WSJ

Російська армія. / © Associated Press

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Російська армія непомітно збільшує активність вздовж інших ділянок кордону з Європою. Зокрема, біля Фінляндії. Частина європейців все більше стурбована цим.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Біля кордону з Фінляндією, в російському місті Петрозаводську, що приблизно за 150 км на схід від адмінмежі, російські військові інженери розширюють армійські бази. Там Кремль планує створити новий армійський штаб для нагляду за десятками тисяч військовослужбовців протягом наступних кількох років.

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За даними західних військових і розвідувальних джерел, ці солдати, багато з яких зараз служать на передовій в Україні, мають стати основою збройних сил РФ, що готуються до протистояння з ООН. Москва розширює набір до армії, збільшує виробництво озброєння та модернізує залізничні колії в прикордонних районах.

Росія нарощує озброєння

Згідно з даними європейських військових посадовців, збільшення витрат Росії змусило збройові заводи працювати на повну потужність, що спонукало військово-промислові підприємства розширити виробничі лінії та відкрити нові підприємства.

За оцінками західних розвідок, до вторгнення - 2021-го, Росія випустила близько 40 своїх основних бойових танків Т-90М. Зараз вона виробляє майже 300 танків на рік. Фінський високопосадовець у сфері оборони заявив, що майже жоден з них не відправляється на фронт до України, а залишається на території країни-агресорки для подальшого використання.

Ймовірне вторгнення РФ

Один європейський розвідник заявив, що Росія може спробувати перевірити згуртованість альянсу, вторгнувшись до невеликої країни НАТО. Наприклад, до Естонії, в якій проживає значна кількість росіян.

"Здатність Росії протистояти НАТО частково залежатиме від її здатності відновити свої сили після війни в Україні, яка виснажила її офіцерський корпус, але дала досвід ведення точного вогню”, - пишуть автори статті.

Більша частина розширення особового складу відбудеться в Ленінградському окрузі, який межує з Естонією, Латвією та Фінляндією. За даними західних військових і розвідувальних джерел, менші бригади майже потрояться і стануть дивізіями чисельністю близько 10 тис. осіб.

"Незалежно від того, як вони намагаються впроваджувати інновації на тактичному чи оперативному рівні, для росіян важливий розмір", – висловився заступник начальника штабу Фінляндії, генерал-майор Самі Нурм.

Збільшення кількості солдатів

Росія планує побудувати нові казарми та полігони, а також модернізувати арсенали та залізничні колії, щоб розмістити зростальну кількість військ у Петрозаводську.

Нова інфраструктура, що будується, включає склади та житлові приміщення для військ, повідомив Еміль Кастехелмі з фінської компанії Black Bird Group, яка аналізує супутникові знімки російських військових об'єктів. Нові залізничні колії прокладаються вздовж кордонів з Фінляндією та Норвегією, а також на південь від Санкт-Петербурга до кордону з Естонією. Існуючі лінії, що перетинають регіон, розширюються.

Фінляндія стежить за тим, куди можуть пролягати ці нові лінії.

"Уздовж російсько-фінляндського кордону є близько десятка пунктів, де можна перетнути кордон з механізованими силами. Якщо ви побачите, що вони будують нові залізничні колії або ремонтують старі, варто почати звертати на це увагу", – сказав майор Юха Куккола, професор Національного університету оборони в Гельсінкі та експерт з російських збройних сил.

Нагадаємо, Business Insider пише про те, що Європа може повернути найстрашнішу зброю для захисту від Росії. Реалії можливого великомасштабного вторгнення Росії змушують переглядати підходи до озброєння.