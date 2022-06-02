РФ намагається стерти сам факт існування України: Зеленський – до міжнародних партнерів

Зеленський закликав європейську спільноту допомагати Україні: зброєю, фінансами, політично, санкціями проти РФ.

Росія проводить відверто антиєвропейську політику, не визнає спільні інтереси, а бачить лише власні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC у Братиславі.

Зеленський пояснив, що свої інтереси РФ трактує доволі специфічно.

"Не як інтереси всього російського народу, а як егоїстичні бажання маленької купки господарів держави", – зазначив він.

За словами президента, поняття єдності Росія сприймає тільки як спробу підкорити інших, поставити їх в залежність від себе, знищити їхню самобутність.

"І саме це вони роблять на території України. Намагаються не просто вбивати людей, а стерти сам факт того, що є наша держава, що є Україна. І що Україна прагне бути повноправною частиною об'єднаної Європи", – наголосив глава держави.

Такі злочинні дії країни-агресорки, на думку Зеленького, свідчать про відверто антиєвропейську політику Росії, яка зобов'язує Європу реагувати і підтримувати Україну ще активніше.

По перше – зброєю, фінансами, політично.

"Постачання зброї потрібно нарощувати. Бо саме на полі бою в Україні вирішується, чи збережеться свобода в Європі для усіх народів без виключення.

І саме зараз на полі бою в Україні – ситуація, яка може забезпечити перелом у протистоянні. Саме зараз, саме у ці дні, коли Росія програє у війні проти України, свобода європейців переможе на десятиліття вперед", – пояснив президент.

По-друге, це санкції проти Росії.

Головний сенс санкційних пакетів Європейського Союзу, за словами президента, це не просто завдати шкоду Росії, а зробити Європу незалежною від РФ, обірвати усі критичні зв'язки між Росією та країнами Європи, які Москва використовує як зброю, зокрема енергетичну.

Зеленський назвав неприйнятним, коли на обговорення санкційного пакету, зокрема шостого, витрачається стільки часу – понад місяць.

"Звичайно, добре, що шостий санкційний пакет нарешті оформлений. Але він має запрацювати невідкладно, щоб можна було перейти далі до підготовки вже і сьомого санкційного пакету. Кожен зв'язок Європи з Росією, який ще залишається, це мотузка, яку російська держава спробує перетворити на удавку", – зазначив він.

По-третє, надання Україні статусу кандидата у члени ЄС, а згодом – повноправне членство.

"Не може бути навіть спокуси у Росії допускати, що європейські країни не підтримають Україну в цьому питанні.

Бо якщо Росія відчує, що Європа дає слабину і може залишити Україну без очевидно необхідного рішення про кандидатство, то це буде одним з найбільших дестабілізуючих факторів для континенту за увесь час повномасштабної війни Росії проти України", – підсумував Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Чорному та Азовському морям загрожує радіоактивне забруднення через варварство російської армії.

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