РФ намагається створити ілюзію законності: в МЗС України зробили заяву про "інавгурацію" Путіна

Володимир Путін переміг на так званих "виборах" у Росії і продовжив своє перебування при владі як мінімум до 2030 року.

В Росії 7 травня відбудеться так звана "інавгурація" Володимира Путіна. У такий спосіб російська влада намагається створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила РФ на державу-агресорку, а панівний режим – на диктатуру.

Про це пише пресслужба МЗС України.

В МЗС наголосили, що під час березневих "виборів" Росія порушила положення численних міжнародних документів, зокрема Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, а також десятки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

"Виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації", - йдеться у заяві МЗС.

"Брутальним порушенням загальновизнаних норм та принципів міжнародного права стала незаконна організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих Російською Федерацією суверенних територіях України – частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі – зі свідомим залученням погрозами і шантажем до участі у ньому мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або під примусом були переміщені на територію РФ", - наголошує міністерство.

Такі дії Росії вкотре доводять, що її керівництво не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти незаконну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну збройну агресію проти України.

Вдаючись до пропаганди і маніпуляцій, кремлівський режим використовує участь виборців і підсумки голосування для виправдання військового вторгнення до України та агресивної політики щодо інших держав.

МЗС України закликає іноземні держави, міжнародні організації та громадськість не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Володимира Путіна, надалі протистояти організованій ним руйнації системи верховенства права та загальновизнаних демократичних цінностей, а також продовжувати дієву підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, яка створює загрозу для європейської і світової безпеки, миру та стабільності.

Нагадаємо, у березні 2024 року Путін переміг на так званих президентських "виборах", набравши 87,29% голосів.

Читайте також провідні новини дня: