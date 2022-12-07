РФ намагається заморозити війну, щоб підготуватися до нової атаки: у НАТО розповіли, коли чекати на наступ ворога

На думку Столтенберга, наразі немає умов для дипломатичного вирішення війни в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія добивається мирного договору, аби виграти час і знову піти в наступ навесні.

Про це інформує Financial Times.

Новий наступ РФ

Столтенберг попереджає, що Росія намагається заморозити війну зараз, щоб виграти час, перегрупуватися, закріпитися на захоплених територіях і відновити сили. А навесні, за словами генсека НАТО, окупанти планують розпочати новий наступ.

"Росія намагається наче заморозити цю війну, принаймні на короткий проміжок часу, щоб перегрупуватися, відновити сили і потім спробувати розпочати більший наступ наступної весни", – зазначив генсек Альянсу.

Коли буде мир

На його думку, наразі немає умов для дипломатичного вирішення війни в Україні, адже Росія не проявляє жодних ознак зацікавлення у цьому.

Столтенберг наголосив, що саме українська сторона, а не Захід, вирішуватиме, коли потрібно розпочати переговори з РФ.

Допомога триватиме

Столтенберг наголосив, що чим більше Захід хоче пришвидшити встановлення миру в Україні, тим більше має посилити військову допомогу Києву.

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"Україна має імпульс, а країни НАТО постійно розглядають, які види озброєння ми можемо передати Києву", – сказав він.

Генсек Альянсу пояснив, що саме військова підтримка України створить умови для справедливого миру.

"Якщо Путін переможе, це буде трагедія для українців, яка матиме серйозні наслідки для всіх нас і зробить Захід більш уразливими, а світ – більш небезпечним. Ми не можемо дозволити Путіну перемогти", – підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, у Міноборони Польщі повідомили, що Німеччина відмовилась передавати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. У Пентагоні теж заявили, що поки не планують передавати системи Patriot для захисту українського неба.

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що НАТО збільшить виробництво боєприпасів через війну в Україні.

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