РФ намагається заморозити війну, щоб підготуватися до нової атаки: у НАТО розповіли, коли чекати на наступ ворога

На думку Столтенберга, наразі немає умов для дипломатичного вирішення війни в Україні.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія добивається мирного договору, аби виграти час і знову піти в наступ навесні.
Про це інформує Financial Times.
Новий наступ РФ
Столтенберг попереджає, що Росія намагається заморозити війну зараз, щоб виграти час, перегрупуватися, закріпитися на захоплених територіях і відновити сили. А навесні, за словами генсека НАТО, окупанти планують розпочати новий наступ.
"Росія намагається наче заморозити цю війну, принаймні на короткий проміжок часу, щоб перегрупуватися, відновити сили і потім спробувати розпочати більший наступ наступної весни", – зазначив генсек Альянсу.
Коли буде мир
На його думку, наразі немає умов для дипломатичного вирішення війни в Україні, адже Росія не проявляє жодних ознак зацікавлення у цьому.
Столтенберг наголосив, що саме українська сторона, а не Захід, вирішуватиме, коли потрібно розпочати переговори з РФ.
Допомога триватиме
Столтенберг наголосив, що чим більше Захід хоче пришвидшити встановлення миру в Україні, тим більше має посилити військову допомогу Києву.
"Україна має імпульс, а країни НАТО постійно розглядають, які види озброєння ми можемо передати Києву", – сказав він.
Генсек Альянсу пояснив, що саме військова підтримка України створить умови для справедливого миру.
"Якщо Путін переможе, це буде трагедія для українців, яка матиме серйозні наслідки для всіх нас і зробить Захід більш уразливими, а світ – більш небезпечним. Ми не можемо дозволити Путіну перемогти", – підсумував Столтенберг.
Нагадаємо, у Міноборони Польщі повідомили, що Німеччина відмовилась передавати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. У Пентагоні теж заявили, що поки не планують передавати системи Patriot для захисту українського неба.
Раніше Єнс Столтенберг заявив, що НАТО збільшить виробництво боєприпасів через війну в Україні.
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