Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Росія проводить операцію проти українських мостів та енергетичної мережі, намагаючись роз’єднати країну по Дніпру.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за 9 листопада.

Реклама

За його словами, ці загрози обговорили під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача за участю представників прифронтових регіонів, військового командування та урядовців. Зокрема, на Ставку запросили мера Києва Віталія Кличка.

Реклама

«Ми детально обговорили виклики через російську операцію проти наших мостів і енергомережі — Росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру й максимально зіпсувати життя людей, життя наших міст і сіл», — наголосив Зеленський.

Президент додав, що попри спроби РФ тиснути на фронті та в енергетиці, українська команда вже приїхала на переговори в Абу-Дабі (ОАЕ).

«На зустрічах наша команда буде пропонувати деескалаційні кроки, має бути розуміння, як організувати тристоронній формат на рівні лідерів, щоб реально чесно закінчити цю війну. Мир потрібен. Гарантії безпеки потрібні. І справжні ресурси для відновлення України після війни потрібні», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, тристороння зустріч Україна-США-Росія запланована в Абу-Дабі (ОАЕ) 10–11 листопада.

Реклама

У РФ своєю чергою підтвердили, що безпекові гарантії стануть ключовим питанням на майбутніх переговорах між Україною, США та РФ в Абу-Дабі.

Також ми писали, хто поїхав на мирні переговори в Абу-Дабі від України.

Новини партнерів