РФ навесні може провести новий наступ на українські території - Білий дім

Все це РФ може робити для того, щоб навесні бути готовою до нового наступу на українські території.

Такий прогноз висловив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Ми бачимо, що росіяни продовжують вести наступальні дії на Донбасі. Бойові дії навколо Бахмута залишаються жорстокими, навіть зараз, коли ми з вами тут розмовляємо»,- сказав представник Білого дому.

Також російські військові й надалі обстрілюють мирну інфраструктуру України крилатими ракетами й прагне ускладнити життя українцям.

Тому Кірбі висловив занепокоєння США, що російський диктатор Володимир Путін використовує зиму для того, щоби поповнити запаси, провізію, переозброїти сили, поповнити особовий склад та відновити наступальні операції навесні.

Через це Сполучені Штати Америки, країни-союзники й партнери впродовж останніх тижнів збільшили постачання військової допомоги в Україну, що включає складніші бойові спроможності для ведення боїв на відкритій місцевості. Це необхідно, щоб допомогти українцям підготуватися до того, що росіяни можуть планувати навесні.

Кірбі також висловив очікування, що коли погодні умови покращаться, бої, ймовірно, стануть більш жорстокими.

Нагадаємо, що в українській розвідці попередили про загострення на фронті і що росіяни найближчим часом активізують спроби захопити весь Донбас, адже мають завдання здійснити це до березня. Нині на території України налічується до 300 тис. російських окупантів. У ГУР прогнозують, що ворог продовжить влаштовувати "м'ясні атаки" мобілізованими.

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