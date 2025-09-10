"РФ навмисно атакувала дронами Польщу": у Зеленського назвали причину

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк / © Getty Images

Росія навмисно атакувала дронами Польщу, щоб протестувати «систему можливих відповідей Заходу» та довестиїї відсутність, щоб масштабувати війну на території Європи.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Подоляк пояснив, чому «Рф навмисно, продумано і з конкретними намірами атакувала дронами Польщу». Він переконаний, що це цілком свідома стратегія агресорки.

«Щоб протестувати „систему можливих відповідей Заходу“ та довести, що її немає. Щоб шокувати європейських партнерів України, налякати їх і вивести з алгоритмів підтримки. Щоб розширити й масштабувати війну на території Європи. Щоб привчити до думки про можливість та обов’язковість війни…» — йдеться у заяві радника голови ОП.

Він наголосив, що Росія добровільно ніколи не вийде з війни. Подоляк назвав ілюзією думку про те, що Москву можна умиротворити, пішовши на компроміси на її користь.

«Життя в ілюзії, що можна умиротворити агресора (Рф), пішовши на компроміси на його користь, означає лише обов’язкову масштабну трагедію для багатьох європейських країн дуже скоро…» — застеріг радник керівника президентського офісу.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні у ніч проти 10 серпня російські дрони залетіли до Польщі — там їх збили. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск поінформував про збиті безпілотники генсека НАТО Марка Рютте.

Коментуючи заліт російських дронів, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що брав участь у нараді в Оперативному командуванні видів збройних сил та анонсував нараду в Раді нацбезпеки за участю Туска. Окрім того, польський уряд скликає екстрене засідання.