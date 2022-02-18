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РФ не хоче обговорювати порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО - постпред України при ООН

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РФ не хоче обговорювати порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО - постпред України при ООН

УНІАН

Доки Росія висуває умову про "прямий діалог" між Україною та маріонетками Москви з "ЛДНР", прогрес у виконанні Мінських угод залишатиметься недосяжним.

Представники РФ відмовляються продовжувати обговорення пропозицій, представлених українською делегацією ще в червні 2020 року, щодо особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради Безпеки ООН, скликаного Росією з приводу виконання Мінських угод, - пише Укрінформ. 

"Україна зробила кроки з виконання узгоджених положень, що стосуються політичного процесу. Зокрема, ми представили на розгляд Тристоронньої контактної групи початкові пропозиції до Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України", - сказав постпред. Але Росія, за його словами, відмовляється їх розглядати, як і інші питання порядку денного робочої групи.

Він нагадав, що згідно зі стандартами ОБСЄ, відновлення контролю над кордоном має бути необхідною умовою для проведення місцевих виборів на Донбасі.

"Інакше було б неможливо створити необхідні умови безпеки для проведення демократичних виборів відповідно до стандартів ОБСЄ", - зазначив Кислиця.

Активізація "нормандського формату" і Тристоронньої контактної групи є одним із необхідних кроків для врегулювання ситуації, підкреслив він, при цьому "обоє включають Росію і Україну як сторін конфлікту і являють собою належну основу для їхнього прямого діалогу". 

Але доки Росія висуває умову про "прямий діалог" між Україною та маріонетками Москви з "ЛДНР", "прогрес у виконанні Мінських угод залишатиметься недосяжним".

Україна готова відновити переговори "нормандської четвірки" у всіх форматах, у тому числі на рівні лідерів, підкреслив постпред. Важливо, щоб політичні радники зустрілися в Парижі та Берліні, попри численні розбіжності щодо виконання Мінських угод. 

Кислиця нагадав, що востаннє лідери "нормандської четвірки" зустрічалися в Парижі в грудні 2019 року. Ухвалені тоді рішення залишаються невиконаною Росією, попри те, що Україна регулярно висуває конкретні ініціативи щодо припинення вогню, розмінування, відведення військ і техніки, звільнення затриманих осіб, відкриття нових пунктів пропуску, забезпечення безперешкодного доступу СММ ОБСЄ на всій території, охопленій конфліктом, а також виконання політичних положень Мінських угод, пояснив Кислиця.

Нагадаємо, Раду безпеки ООН скликала Росія, щоб звинуватити Київ у саботажі виконання домовленостей. Українське МЗС заперечило - Мінський процес підриває саме Росія. Зокрема, Держдума РФ проголосувала за те, щоб визнати фейкові республіки незалежними. І це прямо суперечить Мінським угодам. Адже вони спрямовані на реінтеграцію окупованих територій у складі України.

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