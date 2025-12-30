РФ не хоче референдуму в Україні: Зеленський назвав неочікувану причину

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський певен, що диктатор Путін не зацікавлений у жодному референдумі в Україні.

Про це глава держави сказав у відповідь на запитання журналістів.

«Росія не хоче ніякого референдуму. І це абсолютно зрозуміло. Чому? По-перше, для референдуму потрібна безпека. Вони не хочуть давати нам безпеку. Сease fire (припинення вогню — Ред.) для людей до того, поки не буде вирішено якісь питання», — сказав він.

Реклама

На думку Зеленського, росіяни постійно будуть знаходити якісь причини, щоб не було припинення вогню.

Президент наголосив, що референдум без безпечної інфраструктури провести неможливо. Також він пояснив, що є ще варіант, щоб важкі для України рішення були прийняті парламентом.

«Я не проти, щоб рішення було прийнято парламентом. Просто є парламент і є референдум. Тобто є можливості, скажімо так. Але це два різні підходи. Тому що „руські“ чітко розуміють, що якщо буде це підтримане рішення те чи інше парламентом, вони завжди потім можуть сказати, звинуватити, що це був нелегітимний парламент, що він працював більше ніж 5 років», — пояснив Зеленський.

Зеленський зауважив, що назвати рішення народу України на референдумі нелегітимним рішенням неможливо.

Реклама

«Бо не може бути нелегітимного народу України. Він у нас один, єдиний народ України. І їхнє рішення — громадян України, я вважаю, найголовніше», — підсумував президент.

Раніше Володимир Зеленський заявив про готовність до референдуму щодо мирного плану.