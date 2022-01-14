РФ не може тиснути на нас: у Німеччині заявляють, що НАТО не допустить шантажу з боку Москви

РФ не може тиснути на нас: у Німеччині заявляють, що НАТО не допустить шантажу з боку Москви

Переговори з РФ Ламбрехт назвала важкими.

НАТО не допустить шантажу з боку Москви і не погодиться з російським вето проти розширення.

Таку думку висловила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт під час виступу в Бундестазі, пише Reuters.

"Ці "червоні лінії" мають бути чіткими у всіх майбутніх переговорах. Але між цими "червоними лініями" та військовим конфліктом є багато можливостей, які ми маємо використовувати. Ми і американські партнери дали чітко зрозуміти: міжнародне право має дотримуватися. Державний суверенітет наших східних сусідів є недоторканним. Росія не має права вето, коли йдеться про союзницькі питання, і не може тиснути на нас", - заявила очільниця німецького відомства.

Переговори, які відбулися протягом цього тижня між США, НАТО, ОБСЄ і Росією, вона назвала важкими: "Ніхто не очікував, що ці переговори з російською стороною будуть легкими, що кількох раундів вистачить, щоб деескалувати конфлікт. Цей тиждень показав, наскільки це буде складно".

Як повідомлялося, союзники НАТО сіли за стіл переговорів із Росією. Союзники єдині в тому, щоби російські ультиматуми відкинути і дати зрозуміти, що не Москві вирішувати, хто може, а хто ні бути частиною НАТО. Тож для України, заявляли раніше в Альянсі, не буде неприємних несподіванок і жодних рішень про неї без Києва країни-члени НАТО обіцяли не ухвалювати.

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