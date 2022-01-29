РФ не може ветувати розгляд під час Радбезу ООН питання агресії проти України - пояснили в українському постпредстві

РФ не може ветувати розгляд під час Радбезу ООН питання агресії проти України - пояснили в українському постпредстві

Рішення Ради Безпеки з питань процедури вважаються ухваленими, коли за них подано голоси дев’яти членів Ради.

РФ не може ветувати розгляд на засіданні Ради Безпеки ООН питання агресії проти України, оскільки право вето не поширюється на процедурні моменти.

Про це пояснили у постійному представництві України при ООН, - пише Укрінформ.

Водночас пояснили в постпредстві, Росія як країна, що займає місце Радянського Союзу в Радбезі ООН, може винести на голосування включення цього питання до порядку денного засідання РБ.

Відповідно до статті 27 Статуту ООН рішення Ради Безпеки з питань процедури вважаються ухваленими, коли за них подано голоси дев’яти членів Ради. Усього в Радбезі 15 членів.

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Раніше високопоставлений представник адміністрації США заявив, що члени Радбезу підтримують винесення на розгляд питання російської загрози. Він також припустив, що Росія намагатиметься поширювати дезінформацію на засіданні РБ.

А перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський заявив: "Я не можу пригадати іншого випадку, коли б член РБ пропонував обговорювати власні необґрунтовані твердження й припущення як загрозу міжнародному порядку від будь-кого". Але російський дипломат не пояснив, про які саме «необґрунтовані» твердження йдеться.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США влаштують "гучні публічні розбирання" з Росією в Раді безпеки ООН у разі вторгнення російських військ в Україну.

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