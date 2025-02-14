РФ не показує жодної готовності до компромісів — Британія в ОБСЄ

Зараз Росія не демонструє жодної готовності до компромісів, продовжуючи агресію проти України.

Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії при ОБСЄ Джобі Ріммер, — пише Укрінформ.

"Немає жодних доказів готовності Росії до компромісу. Росія заявила, що вона "відкрита до розумних ініціатив для досягнення мирного врегулювання". Але, розглядаючи доступні варіанти, Москва свідомо обрала шлях агресії, не зважаючи на катастрофічні втрати з обох боків. Це немає жодного сенсу. Це не "спеціальна військова операція". Це – повномасштабне вторгнення та спроба окупації, кричуще порушення міжнародного права та пряма загроза глобальній стабільності", — сказав він.

Британський військовий радник підкреслив, що попри величезні виклики Україна продовжує "демонструвати непохитний дух та незламну відданість своїй суверенності, свободі та міжнародному правопорядку, заснованому на правилах". Він розкритикував заяву російської делегації в ОБСЄ про те, ніби РФ "володіє стратегічною ініціативою на всій лінії фронту", вказавши, що українські війська продовжують утримувати позиції, не лише обороняючи свою землю, "а й відвойовуючи та закріплюючи нові території, зокрема в Курській області".

"Ніхто не прагне миру більше, ніж Україна. Український народ зазнав безперервних обстрілів і примусових депортацій, і ми бачимо у звітах ООН воєнні злочини, скоєні російськими військами. Проте мир має бути справедливим і стійким. По-справжньому справедливий і довготривалий мир – це той, що поважає Статут ООН і Гельсінський завершальний акт. Не можна очікувати, що Україна відмовиться від свого суверенітету або прийме продиктоване врегулювання, яке заохочує російську агресію", — заявив Ріммер.

Він наголосив, що Росія повинна вивести свої війська з усієї суверенної території України.

"Будь-який мир, який не притягне Росію до відповідальності, лише заохотить подальшу агресію – не лише проти України, а й проти інших держав, які насміляться відстоювати свою незалежність", — додав британський військовий дипломат.

Нагадаємо, напередодні, 12 лютого, президент США Дональд Трамп оголосив, що він і президент Росії Володимир Путін домовилися почати переговори про припинення вогню в Україні.

Читайте також: