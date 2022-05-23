Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ не вдасться зірвати постачання зброї до України - радник американського президента

Дата публікації
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
РФ не вдасться зірвати постачання зброї до України - радник американського президента

Фото: Pexels

Якщо Сполучені Штати Америки не працюватимуть з однодумцями-союзниками, аби протистояти агресії РФ, завтра доведеться заплатити велику ціну.

Спроби Росії зірвати постачання зброї Україні не матимуть істотного впливу на процес надання військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. 

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, - пише Укрінформ.

А щодо заяви Міноборони РФ про те, нібито російські війська  знищили велику партію західної зброї, Салліван сказав, що не має про це інформації та не консультувався з цього питання з українською стороною.

На його думку, налагоджено стабільний ланцюжок постачання озброєнь різними маршрутами.

«Тож навіть якщо виникнуть обставини, за яких росіяни зможуть уразити якусь партію в Україні, це не призведе до фундаментального, зі стратегічної точки зору, зриву військової допомоги, яку ми надаємо», - сказав представник адміністрації США.

Також раніше президент Джо Байден відверто заявив: якщо Сполучені Штати не працюватимуть з однодумцями-союзниками, аби протистояти агресії РФ, завтра доведеться заплатити велику ціну.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден у суботу підписав закон про виділення пакету підтримки Україні обсягом 40 млрд доларів.

Читайте також:

У війні настане переломний момент. США передають Україні системи ППО Рatriot

У війні настане переломний момент. США передають Україні системи ППО Рatriot

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація