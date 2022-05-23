РФ не вдасться зірвати постачання зброї до України - радник американського президента

РФ не вдасться зірвати постачання зброї до України - радник американського президента

Якщо Сполучені Штати Америки не працюватимуть з однодумцями-союзниками, аби протистояти агресії РФ, завтра доведеться заплатити велику ціну.

Спроби Росії зірвати постачання зброї Україні не матимуть істотного впливу на процес надання військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, - пише Укрінформ.

А щодо заяви Міноборони РФ про те, нібито російські війська знищили велику партію західної зброї, Салліван сказав, що не має про це інформації та не консультувався з цього питання з українською стороною.

На його думку, налагоджено стабільний ланцюжок постачання озброєнь різними маршрутами.

«Тож навіть якщо виникнуть обставини, за яких росіяни зможуть уразити якусь партію в Україні, це не призведе до фундаментального, зі стратегічної точки зору, зриву військової допомоги, яку ми надаємо», - сказав представник адміністрації США.

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Також раніше президент Джо Байден відверто заявив: якщо Сполучені Штати не працюватимуть з однодумцями-союзниками, аби протистояти агресії РФ, завтра доведеться заплатити велику ціну.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден у суботу підписав закон про виділення пакету підтримки Україні обсягом 40 млрд доларів.

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