РФ не вдасться зірвати постачання зброї до України - радник американського президента

Якщо Сполучені Штати Америки не працюватимуть з однодумцями-союзниками, аби протистояти агресії РФ, завтра доведеться заплатити велику ціну.
Спроби Росії зірвати постачання зброї Україні не матимуть істотного впливу на процес надання військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки.
Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, - пише Укрінформ.
А щодо заяви Міноборони РФ про те, нібито російські війська знищили велику партію західної зброї, Салліван сказав, що не має про це інформації та не консультувався з цього питання з українською стороною.
На його думку, налагоджено стабільний ланцюжок постачання озброєнь різними маршрутами.
«Тож навіть якщо виникнуть обставини, за яких росіяни зможуть уразити якусь партію в Україні, це не призведе до фундаментального, зі стратегічної точки зору, зриву військової допомоги, яку ми надаємо», - сказав представник адміністрації США.
Також раніше президент Джо Байден відверто заявив: якщо Сполучені Штати не працюватимуть з однодумцями-союзниками, аби протистояти агресії РФ, завтра доведеться заплатити велику ціну.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден у суботу підписав закон про виділення пакету підтримки Україні обсягом 40 млрд доларів.
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