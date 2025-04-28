РФ не віддасть окуповані території: заява Лаврова підриває мирні зусилля США

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив давню позицію Москви щодо відмови від будь-яких територіальних поступок. Це підриває зусилля президента США Дональда Трампа з укладення тривалого миру.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В опублікованому 27 квітня інтерв’ю CBS News Лавров заявив, що «Росія не веде переговорів щодо своїх територій». Так він відповів на запитання про статус окупованого Криму у межах переговорів, що тривають.

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Очільник російського МЗС також зазначив, що він не «вважає можливими будь-які зміни», коли його запитали, чи готовий Кремль розглянути передавання контролю над Запорізькою АЕС. Згідно з повідомленнями, ця станція — одна з умов запропонованого адміністрацією Трампа семиетапного плану завершення війни.

Аналітики нагадали, що в Росії були ухвалені конституційні зміни, які проголосили Крим, Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області російськими територіями. Відтоді посадовці країни-агресорки спираються на псевдоюридичні аргументи, згідно з якими окуповані території України нібито «конституційно» належать Росії. На основі цього росіяни відмовляються поступатися будь-якими районами в окупованих частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму у межах потенційної мирної угоди для завершення війни.

Російські чиновники також використовують цю псевдоюридичну основу, щоб вимагати від України передавання додаткових територій у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, які Москва наразі навіть не контролює.

Речниця російського МЗС Марія Захарова також заявила 26 квітня, що війська країни «звільнять всю територію Росії», маючи на увазі Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Аналітики зазначили, що останні заяви Лаврова та інших російських посадовців прямо суперечать запропонованій адміністрацією Трампа мирній ініціативі. Вона передбачає взаємні територіальні поступки, включно з поверненням Україною контролю над територіями Харківської області та Запорізькою АЕС.

«Інститут вивчення війни (ISW) продовжує спостерігати, що Україна залишається відкритою до переговорів із Росією на основі доброї волі та готова обговорювати територіальні питання, тоді як Росія не пропонує жодних поступок і наполягає на умовах, які фактично прирівнюються до капітуляції України«, — йдеться у звіті ISW.

До слова, Лавров також заявив, що Москва погодиться на «безумовне» припинення вогню в Україні лише за дотримання низки вимог.