РФ не виконала жодне зобов’язання за Мінськими угодами: подробиці

Вона не втілила негайне та всеосяжне припинення вогню, не відвела важке озброєння.

Росія досі не виконала повністю жодне своє зобов’язання згідно з комплексом заходів з виконання Мінських угод.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, - пише Укрінформ.

"Росія ще не виконала повністю жодне зобов’язання за Мінським пакетом заходів. Вона не втілила негайне та всеосяжне припинення вогню, не відвела важке озброєння і не забезпечила доступ для ефективного моніторингу та верифікації цих кроків. Найголовніше, що вона не роззброїла незаконні збройні формування та не повернула Україні контроль над українською стороною міжнародного кордону", - заявив Карпентер.

Першим документом Мінських домовленостей став Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, який передбачав негайне припинення вогню, моніторинг і верифікацію припинення вогню з боку ОБСЄ, а також виведення з території України незаконних збройних формувань і військової техніки, а також бойовиків і найманців. Але ледве на цій угоді висохло чорнило, як Росія продовжила військову ескалацію, всупереч своїм зобов’язанням.

19 вересня було підписано Мінський меморандум, який забороняв польоти бойової авіації над зоною безпеки, вимагав виведення всіх іноземних найманців і закликав припинити всі наступальні операції.

"Знову ж таки, попри підписання як протоколу, так і меморандуму, Росія продовжила порушувати свої зобов’язання за допомогою дій маріонеток на сході України", - заявив американський посол.

На підписаний у лютому 2015 року Мінський комплекс заходів чекала та ж сама доля: Росія не стала виконувати взяті на себе зобов’язання.

Росія втілює кампанію з масової видачі російських паспортів жителям ОРДЛО, одночасно здійснюючи економічну інтеграцію українських територій до РФ.

"Усе це суперечить основним зобов’язанням за Мінськими домовленостями щодо повної соціальної, економічної та політичної реінтеграції контрольованих Росією частин Донбасу з рештою території України", - заявив Карпентер.

Нагадаємо, Російська Держдума зробила перший крок до визнання самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", ухваливши 15 лютого відповідний законопроєкт. Тепер документ чекає на рішення Володимира Путіна.

На дії російської думи вже відреагували у Верховній Раді України. Там ухвалили постанову із закликом до міжнародної спільноти не визнавати незалежності самопроголошених утворень.

У МЗС наголосили, що визнання Росією т. зв. "ЛДНР" означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей. Такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери.

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