РФ не запрошена на саміт миру, але процес без неї немислимий – заява Швейцарії

У Швейцарії заявили, що на цьому етапі РФ не запрошували на перший Глобальний саміт миру у червні, однак "мирний процес без Росії немислимий".

Про це повідомили в МЗС Швейцарії.

Швейцарія переконана, що Росія неодмінно має бути включена до мирного процесу.

"Росія на цьому етапі не запрошена. Швейцарія завжди виявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово і також публічно заявляла, що не зацікавлена брати участь у цьому першому саміті", – йдеться в заяві МЗС.

У відомстві додали, що Швейцарія переконана – РФ повинна бути залучена до цього процесу, і що "мирний процес без Росії немислимий".