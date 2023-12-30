РФ організувала Радбез, щоб відволікти увагу для підготовки до удару по Україні - США в ООН

Сполучені Штати Америки звинуватили Росію у цілеспрямованому відволіканні Ради Безпеки ООН темами про Революцію Гідності в Україні десятирічної давнини, поки в Москві готували наймасштабніший ракетно-повітряний удар по українських містах.

Про це заявив під час термінового засідання РБ ООН радник-посланник місії США при ООН Джон Келлі, - пише Укрінформ.

«Два дні тому Російська Федерація організувала засідання Ради Безпеки, щоби згадати про події 10-річної давнини. Росія заявила, що обговорення Революції Гідності дозволить членам Ради краще зрозуміти, як ці події вплинули на нинішню ситуацію в Україні»,- зазначив представник США.

Він назвав це абсурдним та наголосив, що водночас у Москві розробляли наймасштабніший ракетно-повітряний удар по Україні.

«Саме на це Росія відвертала увагу Ради цього тижня, поки планувала свою найбільшу повітряну атаку на Україну, її міста й критичну інфраструктуру від початку незаконного повномасштабного вторгнення»,- зауважив Келлі.

У цьому зв’язку він підтвердив позицію США, оприлюднену президентом Байденом, назвавши напад РФ «суворим нагадуванням», що Путін не полишив своїх цілей знищити Україну та наголосивши, що його потрібно зупинити.

«Ми звернулися до всіх членів Радбезу, щоби вони приєднатися до нас та найрішучіше засудити цю огидну атаку на міста й цивільну інфраструктуру по всій Україні»,- наголосив представник США.

Він також підкреслив, що будь-яка злочинна брехня росіян про начебто «удари по військових цілях» не зітре та не приховає руїн по всій території в країни, а також тисяч невинних жертв, втрачених від початку війни.

Нагадаємо, вранці 29 грудня збройні сили РФ завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили понад 100 ракет. "Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БпЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", – написав Володимир Зеленський.

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