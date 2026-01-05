- Дата публікації
"РФ перемогла ще одну лікарню": Зеленський відреагував на атаку по Києву
Президент України зазначив, що пошкоджену лікарню внаслідок російського терору обов’язково відновлять.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по лікарні у Києві.
Про це йдеться у дописі глави государства.
«Сьогодні вночі російська армія перемогла ще одну лікарню — у Києві — з діючим стаціонаром. Пацієнтів довелося евакуювати. Є постраждалі. На жаль, одна людина загинула. Звісно, цю лікарню українці відновлять. Такі це люди — українці завжди відновлюють те, що зруйновано», — зазначив президент.
Він також нагадав, що «Україні ППО потрібна щодня, кошти на виробництво дронів-перехоплювачів — щодня, обладнання для енергетики — щодня».
Нагадаємо, вночі росіяни завдали по Україні масованого удару безпілотниками та балістичними ракетами, цілі фіксувалися у Харківській, Полтавській, Чернігівській і Київській областях. У Києві від удару по приватній клініці загинув чоловік і постраждали троє жінок.
За даними Повітряних сил України, у ніч проти 5 січня противник атакував Україну дев’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М"/зенітними керованими ракетами С-300, а також 165 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера» і безпілотниками інших типів, близько 100 із них — «Шахеди».