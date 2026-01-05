ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
634
Час на прочитання
1 хв

"РФ перемогла ще одну лікарню": Зеленський відреагував на атаку по Києву

Президент України зазначив, що пошкоджену лікарню внаслідок російського терору обов’язково відновлять.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по лікарні у Києві.

Про це йдеться у дописі глави государства.

«Сьогодні вночі російська армія перемогла ще одну лікарню — у Києві — з діючим стаціонаром. Пацієнтів довелося евакуювати. Є постраждалі. На жаль, одна людина загинула. Звісно, цю лікарню українці відновлять. Такі це люди — українці завжди відновлюють те, що зруйновано», — зазначив президент.

Він також нагадав, що «Україні ППО потрібна щодня, кошти на виробництво дронів-перехоплювачів — щодня, обладнання для енергетики — щодня».

Нагадаємо, вночі росіяни завдали по Україні масованого удару безпілотниками та балістичними ракетами, цілі фіксувалися у Харківській, Полтавській, Чернігівській і Київській областях. У Києві від удару по приватній клініці загинув чоловік і постраждали троє жінок.

За даними Повітряних сил України, у ніч проти 5 січня противник атакував Україну дев’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М"/зенітними керованими ракетами С-300, а також 165 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера» і безпілотниками інших типів, близько 100 із них — «Шахеди».

Дата публікації
Кількість переглядів
634
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie