"РФ підвищила інтенсивність дезінформації," - у МЗС відповіли на закиди Москви щодо "провокацій" на Донбасі

"РФ підвищила інтенсивність дезінформації," - у МЗС відповіли на закиди Москви щодо "провокацій" на Донбасі

Кулеба закликав РФ взяти конструктивну участь у дипломатичних зусиллях задля мирного врегулювання війна на Донбасі.

Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі, оскільки підтримує розв’язання конфлікту політико-дипломатичним шляхом.

Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

"РФ підвищила інтенсивність дезінформації, включно з хибними звинуваченнями України у нібито підготовці до військового нападу на Донбасі. Офіційно: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі. Ми віддані пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту", - написав Кулеба.

Водночас, міністр зауважив, що українська дипломатія продовжує працювати над зміцненням обороноздатності нашої держави з метою стримування Росії від подальших агресивних дій.

Він також наголосив, що Україна продовжує наполегливо працювати над тим, щоб оживити "нормандський формат", разом із Німеччиною та Францією як посередниками.

"Ми закликаємо РФ взяти конструктивну участь у дипломатичних зусиллях з мирного врегулювання замість того, щоб їх підривати", - уточнив він.

Тим часом Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.

Крім того, США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, зокрема мапами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого, широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.

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