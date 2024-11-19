РФ погрозами намагається утримати США від дозволу для України на далекобійні удари – ISW

Зокрема, речниця МЗС Марія Захарова пригрозила, що відповідь Росії буде "адекватною і відчутною".

Російські офіційні особи продовжують використовувати погрозливу риторику, намагаючись утримати США від публічного дозволу на використання Україною далекобійних ракет ATACMS для ударів по російських і північнокорейських військових цілях у Курській області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважили, що в разі підтвердження цього дозволу від США, він стане "м’якою відповіддю" на ескалаційне введення Росією північнокорейських військ як активних учасників бойових дій проти України.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков 18 листопада заявив, що США "підливають олії до вогню", і що дозвіл на удари ATACMS по російських військових цілях стане "якісно новим витком напруги" і "якісною" зміною участі Штатів у війні.

В Інституті звернули увагу, що Пєсков повторив заяви президента Росії Володимира Путіна від 12 вересня про те, що українські удари по РФ західною зброєю означатимуть ескалацію та пряме залучення західних країн до війни.

Водночас заяви Путіна повторила і речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона стверджувала, що українські ракетні удари великої дальності по Росії стануть "радикальною зміною суті та характеру" війни, та що відповідь РФ буде "адекватною і відчутною".

Зі схожими погрозами виступили депутати Держдуми і Ради Федерації Росії. Вони стверджували, що країна буде "змушена" відповісти на цю "ескалацію", зокрема ударами по Україні з використанням невизначених "нових" систем озброєння. Депутати також заявляли, що нова ядерна доктрина Росії окреслить наслідки цього рішення США.

"Росія раніше не посилювала військову ескалацію проти будь-яких передбачуваних порушень Заходом російських "червоних ліній" – як неодноразово зазначав ISW", – акцентували аналітики.

Також повідомляється, що деякі російські чиновники та пропагандисти заявляли – нібито офіційні особи США ще офіційно не підтвердили дозвіл на удари ATACMS, ймовірно, намагаючись переконати Вашингтон відмовитися від цього рішення та спростувати повідомлення ЗМІ про відповідний дозвіл. Так, Захарова заявила, що незрозуміло, чи західні ЗМІ, повідомляючи про дозвіл США, посилаються на офіційні джерела. Російський пропагандист Володимир Соловйов також поставив під сумнів достовірність повідомлень американських медіа.

Ні українські, ні американські офіційні особи не підтвердили інформацію про дозвіл США на удари ATACMS. Водночас офіційні американські особи відзначили, що Росія посилила війну, розгорнувши північнокорейські війська разом зі своїми силами на полі бою.

Заступник радника з нацбезпеки США Джонатан Файнер також не підтвердив дозвіл на удари, водночас зазначивши, що Росія посилила війну через розгортання сил КНДР на полі бою та серію масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі в ніч проти 17 листопада. Файнер прямо відповів Пєскову, заявивши, що повномасштабне вторгнення Росії до України "розпалило вогонь".

"Представлення Путіним Північної Кореї як нової воюючої сторони в його вторгненні до України стало великою ескалацією. Дозвіл Україні використовувати ракети США проти законних військових цілей на території Росії згідно з усіма міжнародними законами та законами збройних конфліктів є дуже обмеженою відповіддю, і її не можна розумно характеризувати як ескалацію", – йдеться у звіті ISW.

До слова, як заявив ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, дозвіл для України на застосування американської зброї для ударів по цілях углибині території РФ скасовує політичне рішення, яке ніколи не повинно було ухвалюватися. За словами Волкера, США невиправдано накладали односторонні обмеження на самооборону України.

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