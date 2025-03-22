РФ погрожує "відновити" удари по енергетиці України, які не припиняла

Попри те, що Росія продовжує бомбардування української енергетичної інфраструктури, вони попередили, що буде симетрична відповідь.

Про це розповіла офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, пишуть росЗМІ.

"Чітко попереджаємо, що в разі, якщо "київський режим" продовжить деструктивну лінію, російська сторона залишає за собою право на відповідь, зокрема симетричну", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент РФ Володимир Путін відмовився надати президенту США 30-денне припинення вогню в Україні, якого Вашингтон вимагав на шляху до припинення трирічного конфлікту. Втім, Bloomberg пише, що Трамп назвав це перемогою.

Окрім того, повідомлялось, що спецпосланець президента США Стівен Віткофф заявив, що перемир’я між Україною та Росією в сфері енергетичної інфраструктури може бути досягнуте протягом тижня.

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