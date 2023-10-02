РФ помиляється, якщо думає, що може "перечекати" військову допомогу Україні - Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Російська Федерація дуже помиляється у своїх намірах "перечекати" військову допомогу для України.

Про це український міністр закордонних справ написав у повідомленні у соцмережах.

"Росія помиляється, якщо думає, що може "перечекати" військову допомогу Україні. Україна буде тільки сильнішати, а російська агресія провалиться", – підкреслив Кулеба.

За його словами, Україна не тільки отримує зброю від західних партнерів, але і збільшує власне виробництво та спільне виробництво озброєння з партнерами в країнах НАТО та за їх межами.

У Києві 29 вересня пройшов перший міжнародний Форум оборонних індустрій (DFNC1), що обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн, які виробляють повний спектр озброєння, військової техніки та оборонних систем.

Україна зможе розпочати виробництво власних систем протиповітряної оборони, для цього до нас приїдуть відповідні спеціалісти.

Президент України Володимир Зеленський вже втретє побував з візитом у США цього року. За підсумками низки зустрічей, зокрема з президентом Джо Байденом та очільником Пентагону Ллойдом Остіном, вдалося домовитися про важливу для України військову допомогу.