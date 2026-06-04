Дефіцит ракет для Patriot та рекордна атака «Цирконами»: головне з аналізу CNN про повітряний терор РФ

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Росія значно збільшила свої повітряні атаки за останні місяці, обстрілюючи Україну більшою кількістю безпілотників та високошвидкісних ракет, ніж будь-коли раніше, оскільки сили Москви намагаються досягти значного прогресу на землі.

Про це пише CNN.

У виданні зауважили, що масовані удари розраховані на те, щоб придушити українську протиповітряну оборону, спочатку величезними хвилями дешевих дронів, потім швидкісними балістичними ракетами, а потім крилатими ракетами, які ретельно сплановано б’ють, щоб завдати максимальної шкоди. Експерти кажуть, що підхід «придушення» дозволяє більшій кількості ракет пройти крізь систему.

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Небезпечні «Циркони”і більша кількість атак

Остання атака у вівторок також включала вісім високошвидкісних ракет «Циркон» — які майже неможливо збити та достатньо потужних, щоб знищити авіаносці. Це найбільша кількість «Цирконів», використаних в одній атаці, за даними української влади. Жодної з цих восьми гіперзвукових ракет не було перехоплено.

Експерти кажуть, що окрім безпосереднього впливу таких атак є частиною ширшої російської стратегії, спрямованої на посіяння страху серед простих людей та посилення громадського тиску на українських лідерів з вимогою припинити війну.

«Ключовим фактором зростання частоти та масштабів повітряних атак є те, що Росія зараз справді намагається отримати будь-які суттєві перемоги на полі бою», — сказав Томас Вітінгтон, науковий співробітник з військових наук британського аналітичного центру Королівського об’єднаного інституту військ (RUSI).

Він нагадав, що у квітні Україна вперше з 2024 року фактично повернула собі більше територій, ніж захопила Росія.

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«Це означає, що якщо ви Росія… ваш механізм військового тиску на Україну зменшується», — сказав Вітінгтон CNN. «Я думаю, що з огляду на цю ситуацію на місцях, використання повітряних сил, можливо, є єдиним напрямком, відкритим зараз для російського керівництва з точки зору надії мати якийсь стратегічний вплив на Україну».

Раніше цього року Росія щомісяця запускала приблизно 5000 ударних безпілотників Shahed. Згідно з аналізом Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), аналітичного центру, що базується у Вашингтоні, минулого місяця ця кількість зросла до понад 8000.

Але Україна має більше труднощів із перехопленням балістичних ракет та гіперзвукових ракет «Циркон», які рухаються з неймовірно високою швидкістю та потребують більш досконалих перехоплювачів, щоб їх збити.

У вівторок по всій Україні було випущено 41 балістичну ракету — більше, ніж кількість ракет, запущених Росією протягом усього минулого місяця. Тридцять з них були вражені. Це сталося після того, як президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує лише близько 60-65 ракет-перехоплювачів щомісяця, враховуючи виробничі обмеження.

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«Для системи Patriot недостатньо ракет; на Близькому Сході їх було використано дуже багато», — заявив у вівторок CNN речник Повітряних сил України Юрій Ігнат після потужного нічного бомбардування. «Ще один фактор — це те, як ворог розгортає ракети, тобто вони використовують балістичні ракети саме проти регіонів, які менш захищені від таких ударів».

Експерти зазначили, що з огляду на обмежені оборонні ресурси, Київ — головна стратегічна ціль і місце розташування уряду — ймовірно, буде краще захищена, ніж інші регіони та менш населені пункти.

Водночас, у виданні зауважли, що протиповітряна оборона Києва, схоже, була менш активною під час останньої хвилі російських ударів у вівторок вранці, коли журналісти CNN чули безперервні вибухи, але не звук стрільби контрсистем.

Аналітики раніше висловлювали стурбованість тим, що американські запаси ракет-перехоплювачів виснажилися через конфлікт в Ірані, а також минулорічну 12-денну війну між Ізраїлем та Іраном, і зазначали, що виробництво більшої кількості потребує часу.

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Москва своєю чергою представила масовий напад як відплату за удар по Старобільську в окупованій Росією Луганській області.

Стратегія постійного терору

Незважаючи на заяви про відплату за конкретні українські атаки, аналітики стверджують, що масовані повітряні атаки Росії відбуваються регулярно, а не є спеціально запланованими як відповідь. Вони також є частиною ширшої, постійної стратегії, спрямованої на те, щоб підштовхнути Київ до капітуляції.

«Вони хочуть посилити тиск на громадськість», — сказав Ясір Аталан, науковий співробітник CSIS. Аргумент полягає в тому, що зростання страху серед громадян України, своєю чергою, посилить тиск на уряд Зеленського, щоб той припинив війну на умовах Кремля.

«Саме це Росія намагається зробити цими повітряними атаками», особливо тими, що спрямовані на населені пункти та енергетичну інфраструктуру, сказав Аталан. «Щоразу, коли відбуватимуться переговори, вони хочуть закінчитися більш сприятливим варіантом».

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Раніше у Bloomberg написали, що Європа поспішає посадити Путіна за стіл переговорів, аби запустити дипломатичний процес до початку зимових атак РФ.

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