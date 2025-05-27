РФ потужно атакує Україну з повітря: у Німеччині назвали справжню мету Путіна

Бундестаг. / © Associated Press

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Диктатор РФ Володимир Путін не хоче миру. Останні масовані атаки на Україну - доказ цього.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефул у своєму дописі у соцмережі Х.

"Ракетні та дронові удари Росії у вихідні доводять: Путін не хоче миру. Він відповідає на мирні пропозиції України грубою силою", - наголосив політик.

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З його слів, доки це триватиме, Україну підтримуватимуть, “як німці, так і європейці”.

Нагадаємо, вночі проти 25 і 26 травня РФ здійснила сильні комбіновані атаки на Україну. Зокрема, 25 травня росіяни випустили майже 300 ударних безпілотників, більшість — «Шахеди». Ще майже 70 ракет різних типів, включно з балістичними.

Під час атаки на Україну у ніч проти 26 травня РФ застосувала 364 засоби повітряного нападу: 9 крилатих ракет та 355 безпілотників типу Shahed і безпілотників-імітаторів.

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап пояснив: Росія посилила повітряний терор передусім на психологічний ефект, а не на досягнення військових цілей. Кремль намагається нав’язати Україні капітуляцію не через фронтові прориви, а шляхом інформаційного та психологічного тиску.

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Дата публікації 12:31, 26.05.25 Кількість переглядів 23 Третю ніч добивають Україну! Києву і Київщині дістається чи не найбільше