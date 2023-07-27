РФ повертає незначну частину тіл військових загиблих в полоні, щоб причину смерті було важче встановити

В Офісі Омбудсмана відбулася зустріч із членами сімей військовополонених і зниклих безвісти 57 ОМПБр.

Про це йдеться у повідомленні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у соціальних мережах.

Серед питань, що ставили рідні військових, було й питання повернення тіл військовослужбовців, які загинули в полоні, та встановлення причин смерті.

Так, Представник Уповноваженого Олександр Кононенко розповів, що наразі РФ повертає тіла загиблих, зокрема й незначну частину тіл військових, які загинули в полоні. Проте вони це роблять через тривалий час, аби причину смерті було важче встановити.

Також співробітник профільного Департаменту Секретаріату Уповноваженого Дмитро Михальов додав, що Офіс Омбудсмана регулярно здійснює опитування українців, звільнених з ворожого полону. Зокрема, таким чином перевіряються факти порушення Женевських конвенцій щодо українських полонених російською стороною, у тому числі й факти катування та смерті унаслідок цього. Додатково про них Офіс Омбудсмана інформує МКЧХ та УВКБ ООН.

Окрім цього, рідні ставили питання щодо статистики звільнених з полону, отримання інформації про близьких, які перебувають у полоні, їхньої ідентифікації за допомогою фото та відео.

Нагадаємо, що останній обмін полоненими відбувся 6 липня. Тоді з ворожого полону повернули 45 захисників. Серед них — воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двоє цивільних.

Також 6 липня з Росії повернули дітей бойової медикині. 6-річного Рената та 10-річну Варвару викрали окупанти та приховували це.