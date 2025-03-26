РФ повинна погодитися на припинення вогню без "попередніх умов" – різка заява Макрона

Він наголосив, що агресивність Росії має дуже прямий вплив на безпеку в Європі.

Москва повинна погодитися на повне припинення вогню без "попередніх умов".

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі.

"Україна погодиласяя на повне припинення вогню без "попередніх умов" терміном на 30 днів, незважаючи на те, що саме вона є жертвою агресії. Росія має зробити те саме", – наголосив Макрон.

Президент Франції вважає, що домовленості у Ер-Ріяді про так зване "енергетичне перемир'я" і тишу у Чорному морі могли б стати кроком до ширшого припинення вогню, "прокладаючи шлях до встановлення миру".

"Хоча я бачу спокусу російської сторони переписувати, перетлумачувати те, що вже погодили, шляхом перерахування нових умов. Росія не показує, що справді хоче миру, бо день за днем продовжує завдавати удари по Україні", – каже Макрон.

Він наголосив, що агресивність Росії має дуже прямий вплив на безпеку в Європі.

"Ми перебуваємо на вирішальному етапі припинення агресивної війни. Є лише один агресор – Росія, і один борець – ви", – підсумував Макрон, звертаючися до Зеленського.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 березня, президент Зеленський прибув до Парижа з офіційним візитом.

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