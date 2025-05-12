Іспанія закликала РФ відповісти на мирні пропозиції

Очільник МЗС Іспвнії Хосе Мануель Альбарес / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав РФ продемонструвати готовність до миру, погодившись на безумовне припинення вогню в Україні.

Про це міністр написав у соцмережі Х у понеділок, 12 травня.

«Іспанія, Німеччина, Франція, Італія, Польща, Великобританія, Франція та головна дипломатка ЄС зустрічаються сьогодні в Лондоні, щоб підтримати мир в Україні. Україна хоче миру. Європейці хочуть миру. Росія повинна негайно заявити, чи хоче вона миру, прийнявши безумовне 30-денне припинення вогню без зволікань», — написав він у соцмережі Х у понеділок.

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Вимога про 30-денне припинення вогню була висунута у суботу, 10 травня, під час візиту до Києва лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Прем’єр Британії Кір Стармер заявив, що якщо Путін відхилить пропозицію, буде посилено санкції та збільшено військову допомогу для оборони України, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський здійснив «дипломатичний гамбіт», запропонувавши російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися особисто для мирних переговорів у Стамбулі у четвер, 15 травня.