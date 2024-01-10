РФ продовжує обстрілювати Україну ракетами виробництва КНДР - США

Сполучені Штати Америки мають докази того, що російські сили протягом останніх днів продовжували застосовувати балістичні ракети північнокорейського виробництва по Україні.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Як я говорив з цієї трибуни минулого тижня, КНДР недавно передала Росії пускові установки та кілька десятків балістичних ракет. Відтоді Росія застосувала ці ракети проти України впродовж минулого тижня»,- зауважив представник Білого дому.

США вже повідомляли про перший відомий запуск Росією по Україні північнокорейської балістичної ракети 30 грудня. 2 січня Росія застосувала близько десяти ракет по Запоріжжю, Києву, Харкову та інших містах.

«Потім, 6 січня російські війська знову запустили кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні. Ми досі оцінюємо наслідки цих ударів, але можемо підтвердити, що принаймні одна з них поцілила по Харкову»,- підкреслив представник Білого дому.

Сполучені Штати Америки приєдналися до спільної заяви глав зовнішньополітичних відомств 47 країн, яка засуджує експорт з КНДР та закупівлю Росією північнокорейських балістичних ракет, а також застосування цих озброєнь по Україні. Представник Білого дому також наголосив, що Сполучені Штати продовжать запроваджувати санкції проти всіх, хто сприяє незаконній передачі зброї російському агресору.

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Найефективнішою допомогою Україні з боку США стало б ухвалення Конгресом нового пакету допомоги Україні без подальших зволікань.

«Росія шукає допомоги в таких країнах, як Північна Корея й Іран. Україні потрібна наша допомога, і ми закликаємо Конгрес допомогти нам забезпечити ці потреби (української сторони – ред.)»,- резюмував представник Білого дому.

Аналітики Інституту дослідження війни (ISW) ще раніше писали, що Росія намагається отримати балістичні ракети з-за кордону, оскільки вони за певних обставин є більш ефективними для ураження цілей в Україні.

Російські війська регулярно застосовують балістичні ракети малої дальності для атак по українських містах, розташованих ближче до лінії фронту, і ці ракети, на думку військових аналітиків, більш ефективно обходять українські системи ППО.

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