РФ проштовхує "стамбульські домовленості", які згубні для України: аналіз ISW

Переговори України та Росії у Стамбулі 2022 року / © Офіс президента України

Мирна угода, заснована на «стамбульських домовленостях» 2022 року, фактично нейтралізувала б Україну в політичному та військовому сенсах і водночас захистила би здатність Росії повторно вторгнутися у майбутньому.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нещодавні заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, де він позитивно оцінює переговори у Стамбулі 2022 року, свідчать, що Кремль зробив його основним рупором давнього наративу про необхідність повернення саме до цього формату як стартового для будь-яких нових домовленостей.

«Угода, заснована на результатах стамбульських переговорів 2022 року, фактично паралізувала б Україну: назавжди забороняла б їй вступ до НАТО, накладала б жорсткі обмеження на чисельність українських Збройних сил і забороняла б отримувати будь-яку військову допомогу від Заходу», — акцентували аналітики.

Проєкт документу також передбачав надання статусу гарантів Росії та Раді Безпеки ООН, включно з Китаєм — ключовим партнером Москви. Водночас гаранти мали діяти спільно у разі порушення угоди, що фактично надавало б Росії можливість блокувати будь-яку західну військову допомогу Україні.

Водночас жодних обмежень на військову потугу Росії проєкт не містив. А це означало б позбавлення України політичної та військової незалежності і водночас залишало б Кремлю простір для нового вторгнення у ще вигідніших умовах, ніж 2022 року.

Аналітики вважають, що в Кремлі чудово розуміють: для Києва стамбульська угода є абсолютно неприйнятною. Попри це Москва продовжує посилатися на цей формат, намагаючись показати Україну нібито «неготовою до переговорів», водночас імітуючи власні миротворчі наміри.

Нагадаємо, напередодні Лавров заявив, що Росія підтримує принципи безпеки, погоджені у Стамбулі 2022 року. Він назвав пропозиції Європи щодо України «безперспективними» та неприйнятними для Москви.

До слова, очільник МЗС Росії також заявляв про готовність Кремля надати Україні гарантії безпеки спільно з Китаєм, США, Британією та Францією. Лавров наголосив, що без участі Москви це питання не може бути вирішене. А ще він звинуватив Європу в «агресивному нагнітанні» ситуації та спробах вплинути на позицію Трампа щодо врегулювання війни.