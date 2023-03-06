РФ провадить неоколоніальну та імперську політику - Дуда

Тому важливим завданням для країн, які наближені до зони бойових дій в Україні, є говорити правду.

Росія веде неоколоніальну, імперську політику, РФ знищує інфраструктуру і вбиває людей в Україні.

Про це у межах 5-ї Конференції ООН щодо найменш розвинених країн заявив в Катарі президент Польщі Анджей Дуда, - пише Укрінформ.

За його словами, у країнах Африки російська пропаганда, на жаль, залишається дуже ефективною. Тому важливим завданням для країн, наближених до зони бойових дій в Україні, є говорити правду. Дуда підкреслив, що Польща голосно говорить про трагедію українського народу.

Польський президент наголосив, що важливо знати, хто насправді є агресором, хто знищує життя українського народу.

“Ми говоримо правду, що це є нічим іншим як свого роду російська неоколоніальна імперська політика, що це імперія, яка переслідує людей, яка викрадає дітей, вивозячи їх з України у глиб Росії, яка хоче грабувати Україну, яка хоче підпорядкувати собі вільну, суверенну державу і народ”, - резюмував президент Польщі.

Нагадаємо, що тим часом Польща посилює заходи безпеки на кордоні з Росією та Білоруссю.

Напередодні Дуда скликав Раду національної безпеки Польщі, щоб обговорити питання безпеки через російську агресію в Україні.

Раніше Анджей Дуда розповів, як Польщі готувалися до захисту від гібридної війни РФ. Зокрема, посилені заходи безпеки у Польщі почалися після так званої “мігрантської кризи” восени 2021 року, яку було створено на кордоні із російською державою-сателітом Білоруссю.

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