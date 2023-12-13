РФ проведе "вибори" президента на окупованих територіях: в ЄС зробили заяву

Європейський Союз засуджує плани країни-агресорки Росії провести "президентські вибори" на тимчасово окупованих територіях України, а також не визнає результати такого "голосування"

Про це йдеться у заяві головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.

"Так звані "вибори" грубо порушують Статут ООН та незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Росія не має жодних законних підстав для будь-яких таких дій на міжнародно визнаній території України. Політичне керівництво Росії та ті, хто причетний до їх організації, відповідатимуть за наслідки цих незаконних дій", - наголосив він.

Боррель підтвердив непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України та її права на самооборону.

"Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ - це Україна. Росія повинна негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначив головний дипломат ЄС.

За його словами, Євросоюз буде продовжуватиме надавати фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Києву у боротьбі з агресією Кремля.

Нагадаємо, в Росії оголосили дату президентських виборів. Крім того, Центрвиборчком ухвалив постанову про те, що "вибори" президента будуть кількаденними - від 15 до 17 березня 2024-го.

Також Росія проведе "вибори" президента і на окупованих територіях України. Йдеться про тимчасово захоплені частини Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя та Крим.

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